Робот сыграл около 1,5 тыс. партий во время ЧМ по быстрым шахматам в Петербурге

Турнир проходил с 25 декабря. С роботом мог сыграть каждый участник и посетитель соревнований, машина ежедневно играла с 12:00 до 20:00 одновременно по три партии в блиц с контролем времени 5 минут.
«За время чемпионата по рапиду и блицу робот сыграл около 1,5 тыс. партий. Основную часть выиграл,
Заслуженный тренер РФ отметил, что робот объединяет в себе промышленный манипулятор, который используется на производстве, специальный хват для шахматных фигур, специально написанное для него программное обеспечение и несколько компьютеров. По словам Костенюка, он предложил Международной шахматной федерации (FIDE) сделать регулярными матчи между роботом и чемпионами мира по быстрым шахматам. В рамках текущего чемпионата робот победил американца Хикару Накамура, который занял третье место на соревнованиях по блицу.
Победительницей чемпионата мира по блицу стала россиянка Екатерина Лагно, ее соотечественник Даниил Дубов стал чемпионом мира по рапиду. Победительницей в женском турнире по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, чемпионом мира по блицу стал норвежец Магнус Карлсен.