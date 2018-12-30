Робот сыграл около 1,5 тыс. партий во время ЧМ по быстрым шахматам в Петербурге

Турнир проходил с 25 декабря. С роботом мог сыграть каждый участник и посетитель соревнований, машина ежедневно играла с 12:00 до 20:00 одновременно по три партии в блиц с контролем времени 5 минут.

Заслуженный тренер РФ отметил, что робот объединяет в себе промышленный манипулятор, который используется на производстве, специальный хват для шахматных фигур, специально написанное для него программное обеспечение и несколько компьютеров. По словам Костенюка, он предложил Международной шахматной федерации (FIDE) сделать регулярными матчи между роботом и чемпионами мира по быстрым шахматам. В рамках текущего чемпионата робот победил американца Хикару Накамура, который занял третье место на соревнованиях по блицу.