Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед4
Борнмут1
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован1
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р5
ХК Динамо4
Хоккей. НХЛ
31.12
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Швейцария U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
17:30
АвангардБ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА2
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
17:15
Бернли2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:15
Саутгемптон1
Манчестер Сити3
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив0
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
16:00
СочиБ1
Спартак2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Казахстан U20
Словакия U20
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс1
Нефтехимик0
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас0
Челси1
Все события
Фоторепортажи
14Человек-чемпион. Массимо Каррера, по которому тоскуют болельщики «Спартака»
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
22:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по рапиду и блицу завершился триумфом российских гроссмейстеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Триумфом российских шахматистов завершился прошедший в Санкт-Петербурге чемпионат мира по рапиду и блицу. Екатерина Лагно победила в женском блице, Даниил Дубов — в рапиде у мужчин, в женском турнире по рапиду лучшей стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, а действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен в быстрых шахматах выступил неудачно, но в блице ему не было равных.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В блице по итогам 17 туров Лагно набрала 13,5 очка, опередив иранку Сарасадат Хадемальшарьех (13) и китаянку Лэй Тинцзе (12,5), при этом россиянка не проиграла ни одной партии. Ее успех иначе как подвигом не называли. «Я особенно хочу отметить умницу Катю [Лагно] — она в этом году стала мамой в четвертый раз, стала вице-чемпионкой мира по классическим шахматам, и вот такой триумф в Петербурге. Лагно — настоящий герой», — заявил ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Это настоящий спортивный подвиг сыграть и выиграть чемпионат мира, только выйдя из роддома», — сказал ТАСС гроссмейстер Сергей Карякин.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Лагно только в 2014 году получила российское гражданство. До этого она выступала за сборную Украины. 29-летняя шахматистка является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), двукратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В ноябре этого года Лагно вышла в финал женского чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

Победа Дубова в турнире по быстрым шахматам для многих стала приятным сюрпризом. Россиянин набрал 11 баллов из 15 возможных. Вторым стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (10,5), третьим — американец Хикару Накамура (10,5).

Успех шахматиста отметил президент РФ Владимир Путин, направивший поздравление российскому гроссмейстеру. «Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России», — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Главные события 2018 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Чемпионат мира вошел в историю

Помимо успеха представителей российской шахматной школы турнир в Санкт-Петербурге запомнится еще одним историческим событием: впервые у чемпионата мира по рапиду и блицу было две страны-хозяйки — Россия и Саудовская Аравия.

При этом российская сторона не потратила, по словам Филатова, ни одного рубля бюджетных денег. «Мы гордимся этим чемпионатом, — заявил глава ФШР. — Он исторический, потому что был проведен двумя странами — Россией и Саудовской Аравией. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег — провели чемпионат за счет короля Сальмана и спонсоров».

Турнир ежедневно посещало не менее тысячи зрителей. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович признался ТАСС, что в будущем необходимо проводить крупные турниры по примеру Санкт-Петербурга.

Для нас это было значительным фактором при выборе места проведения турнира — чтобы можно было устроить значительную активность вокруг.
Аркадий Дворкович
Президент Международной шахматной федерации (FIDE)

«Для нас это было значительным фактором при выборе места проведения турнира — чтобы можно было устроить значительную активность вокруг. Чтобы посетители, болельщики могли не только следить за ходом партий, но и имели возможность брать автографы у гроссмейстеров, могли сами сыграть и прочее и прочее. И все получилось, все крупные турниры должны проводиться так. Чтобы люди получали удовольствие от всего вокруг, а не только от происходящего на досках гроссмейстеров», — сказал Дворкович.

Понедельник считается последним официальным днем турнира, хотя в этот день участники разъезжаются по домам. Как признался ТАСС Карлсен, наконец у него появилось праздничное настроение. «Хотя сразу после Нового года я приступлю к подготовке к новому сезону», — сказал Карлсен.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Загитова смогла сделать то, чего не удавалось никому с 80-х годов
Ушедший в «Ювентус» Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала»
ЦСКА готов заплатить за трансфер итальянца 5 млн фунтов
До слез: героиня Игр-2018 впервые победила на «Тур де Ски»
«Он был ужасно силен»: Устюгов взорвал «Тур де Ски»
Российское СМИ высказалось о реванше Нурмагомедов — Макгрегор
«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь