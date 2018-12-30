Чемпионат мира по рапиду и блицу завершился триумфом российских гроссмейстеров

Источник: РИА "Новости"

В блице по итогам 17 туров Лагно набрала 13,5 очка, опередив иранку Сарасадат Хадемальшарьех (13) и китаянку Лэй Тинцзе (12,5), при этом россиянка не проиграла ни одной партии. Ее успех иначе как подвигом не называли. «Я особенно хочу отметить умницу Катю [Лагно] — она в этом году стала мамой в четвертый раз, стала вице-чемпионкой мира по классическим шахматам, и вот такой триумф в Петербурге. Лагно — настоящий герой», — заявил ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

«Это настоящий спортивный подвиг сыграть и выиграть чемпионат мира, только выйдя из роддома», — сказал ТАСС гроссмейстер Сергей Карякин.

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Лагно только в 2014 году получила российское гражданство. До этого она выступала за сборную Украины. 29-летняя шахматистка является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), двукратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018) и чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014). В ноябре этого года Лагно вышла в финал женского чемпионата мира по классическим шахматам в Ханты-Мансийске, где проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

Победа Дубова в турнире по быстрым шахматам для многих стала приятным сюрпризом. Россиянин набрал 11 баллов из 15 возможных. Вторым стал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров (10,5), третьим — американец Хикару Накамура (10,5).

Успех шахматиста отметил президент РФ Владимир Путин, направивший поздравление российскому гроссмейстеру. «Своей убедительной победой, яркой, красивой, техничной игрой преподнесли великолепный новогодний подарок наставникам, родным и близким, всем поклонникам шахмат в России», — говорится в сообщении президента, опубликованном на сайте Кремля.

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Чемпионат мира вошел в историю

Помимо успеха представителей российской шахматной школы турнир в Санкт-Петербурге запомнится еще одним историческим событием: впервые у чемпионата мира по рапиду и блицу было две страны-хозяйки — Россия и Саудовская Аравия.

При этом российская сторона не потратила, по словам Филатова, ни одного рубля бюджетных денег. «Мы гордимся этим чемпионатом, — заявил глава ФШР. — Он исторический, потому что был проведен двумя странами — Россией и Саудовской Аравией. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег — провели чемпионат за счет короля Сальмана и спонсоров».

Турнир ежедневно посещало не менее тысячи зрителей. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович признался ТАСС, что в будущем необходимо проводить крупные турниры по примеру Санкт-Петербурга.

Для нас это было значительным фактором при выборе места проведения турнира — чтобы можно было устроить значительную активность вокруг. Аркадий Дворкович Президент Международной шахматной федерации (FIDE)

«Для нас это было значительным фактором при выборе места проведения турнира — чтобы можно было устроить значительную активность вокруг. Чтобы посетители, болельщики могли не только следить за ходом партий, но и имели возможность брать автографы у гроссмейстеров, могли сами сыграть и прочее и прочее. И все получилось, все крупные турниры должны проводиться так. Чтобы люди получали удовольствие от всего вокруг, а не только от происходящего на досках гроссмейстеров», — сказал Дворкович.