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09:52 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Карякин заявил, что хотел бы взять реванш у Карлсена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин хотел бы взять реванш у норвежца Магнуса Карлсена за поражение в матче за мировую шахматную корону в ноябре 2016 года. Об этом он рассказал журналистам после сеанса одновременной игры в Екатеринбурге.

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Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв Карякина на тай-брейке со счетом 3:1 (общий счет матча — 9:7).

«Да, безусловно, я бы очень хотел взять реванш у Карлсена, — сказал шахматист. — Буду делать для этого все от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь отобраться на матч (за шахматную корону — прим. ТАСС), чуть- чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжелые, очень жесткие, если мне удастся отобраться, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хочу побороться и выиграть».

В четверг Карякин приехал в Екатеринбург, чтобы провести сеанс одновременной игры в шахматы с 12 оппонентами. В числе тех, кто сыграл с Карякиным, стал юный уралец Игорь Гасс, загадавший желание сразиться с российским гроссмейстером. Шарик с желанием Гасса снял с Кремлевской елки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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