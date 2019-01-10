Шахматист Карякин заявил, что хотел бы взять реванш у Карлсена

«Да, безусловно, я бы очень хотел взять реванш у Карлсена, — сказал шахматист. — Буду делать для этого все от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь отобраться на матч (за шахматную корону — прим. ТАСС), чуть- чуть мне не хватило. Но на самом деле отборы очень тяжелые, очень жесткие, если мне удастся отобраться, это будет уже успех, но, конечно, в идеале вновь хочу побороться и выиграть».