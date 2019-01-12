Шахматный супертурнир с участием Карлсена и Крамника стартует в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 12 января. Традиционный шахматный турнир, открывающий сезон, стартует в субботу в голландском
ТАСС, 12 января. Традиционный шахматный турнир, открывающий сезон, стартует в субботу в голландском
Стартующий турнир в
Участники турнира сыграют в один круг. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого. Соревнования пройдут с 12 по 27 января.
Турнир традиционно привлекает большое число любителей и поклонников шахмат. Проводятся сеансы одновременной игры и встречи с гроссмейстерами, участвующими в соревнованиях.
Как признался ТАСС Аркадий Дворкович, Международная шахматная федерация (FIDE) будет уделять особое внимание комфорту зрителей на соревнованиях, проводимых под эгидой организации. В этом плане к
Первый турнир в этих местах прошел в 1938 году в соседнем городе Бевервейк. В послевоенные годы соревнования стали набирать большую популярность благодаря участию в них сильных советских шахматистов. Первый отечественный победитель — Тигран Петросян, выигравший турнир вместе с датчанином Бентом Ларсеном в 1960 года.
По пять раз здесь выигрывали Карлсен и Ананд, который впервые разделил первое место еще в 1989 году. В 1998 году главный приз выиграл Владимир Крамник, в 2009-м — Сергей Карякин, пропускающий нынешний турнир.
Победителем супертурнира прошлого года стал Карлсен, который постарается защитить звание чемпиона и стать самым титулованным шахматистом в истории соревнований. Крамник на прошлогоднем первенстве занял третье место.