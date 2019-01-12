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00:53 (мск), источник: ТАСС

Шахматный супертурнир с участием Карлсена и Крамника стартует в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 12 января. Традиционный шахматный турнир, открывающий сезон, стартует в субботу в голландском Вейк-ан-Зее. В нем примут участие сильнейшие гроссмейстеры планеты, среди которых будет и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а Россию представят Владимир Крамник, Ян Непомнящий и Владимир Федосеев.

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Источник: РИА "Новости"

Стартующий турнир в Вейк-ан-Зее станет 81-м в истории — он является старейшим в Европе. В последние годы в Вейк-ан- Зее собирается очень сильный состав участников, турнир 2019 года исключением не стал. На нем выступят, помимо Карлсена, Вишванатан Ананд из Индии, Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, голландец Аниш Гири.

Участники турнира сыграют в один круг. Контроль времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого. Соревнования пройдут с 12 по 27 января.

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Турнир традиционно привлекает большое число любителей и поклонников шахмат. Проводятся сеансы одновременной игры и встречи с гроссмейстерами, участвующими в соревнованиях.

Карлсен постарается защитить свой титул

Как признался ТАСС Аркадий Дворкович, Международная шахматная федерация (FIDE) будет уделять особое внимание комфорту зрителей на соревнованиях, проводимых под эгидой организации. В этом плане к Вейк-ан-Зее претензий быть не может.

Первый турнир в этих местах прошел в 1938 году в соседнем городе Бевервейк. В послевоенные годы соревнования стали набирать большую популярность благодаря участию в них сильных советских шахматистов. Первый отечественный победитель — Тигран Петросян, выигравший турнир вместе с датчанином Бентом Ларсеном в 1960 года.

В 1968 году турнир переехал в Вейк-ан-Зее, став одним из крупнейших соревнований в международном календаре. В различные годы здесь побеждали такие гроссмейстеры, как Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Таль, Лайош Портиш, Лев Полугаевский, Ян Тимман. В 1988 и 1993 годах в Вейк-ан- Зее выигрывал Анатолий Карпов, а Гарри Каспаров побеждал здесь в с 1999 по 2001 год.

По пять раз здесь выигрывали Карлсен и Ананд, который впервые разделил первое место еще в 1989 году. В 1998 году главный приз выиграл Владимир Крамник, в 2009-м — Сергей Карякин, пропускающий нынешний турнир.

Победителем супертурнира прошлого года стал Карлсен, который постарается защитить звание чемпиона и стать самым титулованным шахматистом в истории соревнований. Крамник на прошлогоднем первенстве занял третье место.

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