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20:48 (мск), источник: Р-Спорт

Непомнящий обыграл Гири в стартовом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл голландца Аниша Гири в стартовом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя партия, в которой российский гроссмейстер играл черными фигурами, завершилась после 26-го хода.

Еще один россиянин Владимир Федосеев поделил очки с венгром Рихардом Раппортом, а Владимир Крамник сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.

Действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем.

Партии второго тура состоятся в воскресенье, завершится турнир 27 января.

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