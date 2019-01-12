Непомнящий обыграл Гири в стартовом туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл голландца Аниша Гири в стартовом туре шахматного турнира в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий обыграл голландца Аниша Гири в стартовом туре шахматного турнира в
Субботняя партия, в которой российский гроссмейстер играл черными фигурами, завершилась после 26-го хода.
Еще один россиянин Владимир Федосеев поделил очки с венгром Рихардом Раппортом, а Владимир Крамник сыграл вничью с Теймуром Раджабовым из Азербайджана.
Действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем.
Партии второго тура состоятся в воскресенье, завершится турнир 27 января.