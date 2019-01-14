Непомнящий победил Крамника и возглавил таблицу супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде. В других партиях обладатель шахматной короны и прошлогодний победитель турнира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с индийцем Видитом Гуджрати, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, китаец Дин Лижэнь выиграл у голландца Йордена ван Фореста, американец Сэмюэль Шенкленд разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, азербайджанец Теймур Раджабов и венгр Рихард Раппорт также не смогли выявить победителя.

В четвертом туре Крамник сыграет с Карлсеном, Непомнящий — с Мамедьяровым, Федосеев — с Дин Лижэнем. После трех раундов в общем зачете единолично лидирует Непомнящий, набравший 2,5 очка. У Федосеева одно очко, Крамник идет на последнем месте (0,5).