Непомнящий победил Крамника и возглавил таблицу супертурнира в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 14 января. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил соотечественника Владимира Крамника в третьем раунде супертурнира в голландском
ТАСС, 14 января. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил соотечественника Владимира Крамника в третьем раунде супертурнира в голландском
Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами уступил поляку
В четвертом туре Крамник сыграет с Карлсеном, Непомнящий — с Мамедьяровым, Федосеев — с Дин Лижэнем. После трех раундов в общем зачете единолично лидирует Непомнящий, набравший 2,5 очка. У Федосеева одно очко, Крамник идет на последнем месте (0,5).
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.