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23:06 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий победил Крамника и возглавил таблицу супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 14 января. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами победил соотечественника Владимира Крамника в третьем раунде супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее и единолично возглавил турнирную таблицу.

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Источник: РИА "Новости"
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Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде. В других партиях обладатель шахматной короны и прошлогодний победитель турнира норвежец Магнус Карлсен разошелся миром с индийцем Видитом Гуджрати, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с голландцем Анишем Гири, китаец Дин Лижэнь выиграл у голландца Йордена ван Фореста, американец Сэмюэль Шенкленд разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом, азербайджанец Теймур Раджабов и венгр Рихард Раппорт также не смогли выявить победителя.

В четвертом туре Крамник сыграет с Карлсеном, Непомнящий — с Мамедьяровым, Федосеев — с Дин Лижэнем. После трех раундов в общем зачете единолично лидирует Непомнящий, набравший 2,5 очка. У Федосеева одно очко, Крамник идет на последнем месте (0,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.

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