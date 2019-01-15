Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже1
Бордо1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р1
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован0
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:30
АвангардБ5
Салават Юлаев4
Хоккей. КХЛ
19:30
СКАОТ2
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо МнОТ2
Витязь3
Хоккей. НХЛ
16.01
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
16.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
16.01
Монреаль Канадиенс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
16.01
Детройт Ред Уингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
16.01
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
16.01
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
16.01
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Спартак5
Хоккей. НХЛ
16.01
Сан-Хосе Шаркс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь5
Сочи4
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал4
Йокерит1
Все события
Фоторепортажи
8КАМАЗы в пустынях Дакара
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
21:23 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым на супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 15 января. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Шахрияром Мамедьяровым в партии четвертого тура супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин Владимир Федосеев черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, партия Владимира Крамника с норвежцем Магнусом Карлсеном также завершилась ничейным результатом.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Венгерский шахматист Рихард Рапорт проиграл голландцу Анишу Гири, индиец Гуджрати Видит победил голландца Йордена ван Фореста. Вничью завершились партии: Вишванатан Ананд (Индия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Самюэль Шенкленд (США).

В пятом туре Крамник сыграет с Мамедьяровым, Непомнящий — с Раппортом, Федосеев — с Видитом. Непомнящий продолжает единолично возглавлять общий зачет турнира, после четырех раундов россиянин набрал 3 очка. У Федосеева 1,5 балла, Крамник идет на последнем месте (1).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Сборная России проиграла в матче группового этапа ЧМ по гандболу
Чешский биатлонист: Трудно уважать такого человека, как Логинов
«Сними этот пакет для мусора»: соцсети высмеяли костюм Серены
Сергей Бобровский и «Коламбус»: история с душ-ком
Азаренко расплакалась на пресс-конференции после поражения
Адвокат Павла Мамаева рассказал о состоянии игрока в СИЗО
Защитник сборной России может перейти в «Фенербахче»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь