Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым на супертурнире в Вейк-ан-Зее

В пятом туре Крамник сыграет с Мамедьяровым, Непомнящий — с Раппортом, Федосеев — с Видитом. Непомнящий продолжает единолично возглавлять общий зачет турнира, после четырех раундов россиянин набрал 3 очка. У Федосеева 1,5 балла, Крамник идет на последнем месте (1).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.