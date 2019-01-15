Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Мамедьяровым на супертурнире в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 15 января. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Шахрияром Мамедьяровым в партии четвертого тура супертурнира в голландском
ТАСС, 15 января. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанским шахматистом Шахрияром Мамедьяровым в партии четвертого тура супертурнира в голландском
Россиянин Владимир Федосеев черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, партия Владимира Крамника с норвежцем Магнусом Карлсеном также завершилась ничейным результатом.
Венгерский шахматист Рихард Рапорт проиграл голландцу Анишу Гири, индиец Гуджрати Видит победил голландца Йордена ван Фореста. Вничью завершились партии: Вишванатан Ананд (Индия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) и
В пятом туре Крамник сыграет с Мамедьяровым, Непомнящий — с Раппортом, Федосеев — с Видитом. Непомнящий продолжает единолично возглавлять общий зачет турнира, после четырех раундов россиянин набрал 3 очка. У Федосеева 1,5 балла, Крамник идет на последнем месте (1).
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.