Все три российских шахматиста сыграли вничью в пятом раунде супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: РИА "Новости"

Другие российские гроссмейстеры также завершили свои встречи вничью: Владимир Федосеев не смог переиграть индийца Гуджрати Видита, а Владимир Крамник разошелся миром с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Все россияне играли свои партии белыми фигурами.

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В других партиях пятого игрового дня обладатель шахматной короны и прошлогодний победитель турнира норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Йордена ван Фореста, американец Сэмюэль Шенкленд уступил китайцу Дин Лижэню, вничью закончились поединки голландца Аниша Гири и индийца Вишванатана Ананда, азербайджанца Теймура Раджабова и поляка Яна-Кшиштофа Дуды.

В шестом раунде Непомнящий встретится с Анандом, Федосеев сыграет с ван Форестом, Крамник — с Раппортом. После пяти раундов Непомнящий имеет в активе 3,5 очка и делит первую строчку с Дин Лижэнем, у Федосеева и двух других шахматистов по два балла, Крамник занимает предпоследнее место (1,5).