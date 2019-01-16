Все три российских шахматиста сыграли вничью в пятом раунде супертурнира в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 16 января. Россиянин Ян Непомнящий и голландец Рихард Раппорт не смогли выявить победителя в пятом туре шахматного супертурнира в
ТАСС, 16 января. Россиянин Ян Непомнящий и голландец Рихард Раппорт не смогли выявить победителя в пятом туре шахматного супертурнира в
Другие российские гроссмейстеры также завершили свои встречи вничью: Владимир Федосеев не смог переиграть индийца Гуджрати Видита, а Владимир Крамник разошелся миром с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Все россияне играли свои партии белыми фигурами.
В других партиях пятого игрового дня обладатель шахматной короны и прошлогодний победитель турнира норвежец Магнус Карлсен обыграл голландца Йордена ван Фореста, американец Сэмюэль Шенкленд уступил китайцу Дин Лижэню, вничью закончились поединки голландца Аниша Гири и индийца Вишванатана Ананда, азербайджанца Теймура Раджабова и поляка
В шестом раунде Непомнящий встретится с Анандом, Федосеев сыграет с ван Форестом, Крамник — с Раппортом. После пяти раундов Непомнящий имеет в активе 3,5 очка и делит первую строчку с Дин Лижэнем, у Федосеева и двух других шахматистов по два балла, Крамник занимает предпоследнее место (1,5).
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.