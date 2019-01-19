Россиянин Федосеев сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Источник: Reuters

Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Владимир Крамник проиграл индийцу Вишванатану Ананду. Все россияне играли свои партии белыми фигурами.

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В других партиях седьмого тура азербайджанец Теймур Раджабов обыграл индийца Гуджрати Видита, голландец Йорден ван Форест уступил американцу Сэмюэлю Шенкленду, голландец Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь не смогли выявить победителя, венгр Рихард Раппорт и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров также сыграли вничью.

В восьмом туре Непомнящий встретится с Дин Лижэнем, Федосеев сыграет с Шенклендом, Крамник — с Дудой. После семи туров Непомнящий и еще четыре шахматиста, включая Карлсена, делят первое место, набрав по 4,5 очка, у Федосеева 2,5 балла (12-е место), Крамник с ван Форестом замыкают турнирную таблицу (13−14-е места) с 2 очками в активе.