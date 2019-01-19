Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Валенсия0
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер0
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако1
Страсбур2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ним0
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс1
Ницца0
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз1
Анахайм Дакс2
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал2
Челси0
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе1
Парма2
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ9
Генгам0
Хоккей. НХЛ
20.01
Сент-Луис Блюз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.01
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.01
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.01
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
20.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал2
Севилья0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль4
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед3
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд0
Бернли0
Хоккей. НХЛ
20.01
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт2
Майнц3
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Вердер1
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома3
Торино2
Хоккей. НХЛ
20.01
Миннесота Уайлд
Коламбус Блю Джэкетс
Биатлон. Биатлон
16:30
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
20.01
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс4
Лестер3
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» и Романцев. Как проходили сборы
23Медосмотр «Локо» без легионеров. Тарасов стал врачом-телеведущим
22:01 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Федосеев сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 19 января. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев сыграл вничью с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном в партии седьмого тура супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Наверх
Источник: Reuters

Другой россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Владимир Крамник проиграл индийцу Вишванатану Ананду. Все россияне играли свои партии белыми фигурами.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В других партиях седьмого тура азербайджанец Теймур Раджабов обыграл индийца Гуджрати Видита, голландец Йорден ван Форест уступил американцу Сэмюэлю Шенкленду, голландец Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь не смогли выявить победителя, венгр Рихард Раппорт и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров также сыграли вничью.

В восьмом туре Непомнящий встретится с Дин Лижэнем, Федосеев сыграет с Шенклендом, Крамник — с Дудой. После семи туров Непомнящий и еще четыре шахматиста, включая Карлсена, делят первое место, набрав по 4,5 очка, у Федосеева 2,5 балла (12-е место), Крамник с ван Форестом замыкают турнирную таблицу (13−14-е места) с 2 очками в активе.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
МЮ одержал седьмую победу подряд под руководством Сульшера
ПСЖ разгромил «Генгам», забив клубу девять мячей
«Реал» победил «Севилью» и вышел на третье место в примере
Кошмар на рубеже в эстафете. Почему россиянки промахивались?
«Уложу его спать одним ударом»: Бронер сразится с Пакьяо
Гол бывшего футболиста «Зенита» принес победу «Боруссии» (Д)
Праздник удался: на мастер-шоу звезд КХЛ в Казани было здорово
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь