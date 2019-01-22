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22 января, источник: ТАСС

Непомнящий победил Видита на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 22 января. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл индийца Гуджрати Видита в партии девятого тура шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

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Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем, Владимир Федосеев черными победил азербайджанца Теймура Раджабова.

Обладатель шахматной короны и действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Сэмюэлем Шенклендом. Также вничью завершились партии голландцев Аниша Гири и Йордена ван Фореста, азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и поляка Яна-Кшиштофа Дуды, венгра Рихарда Раппорта и индийца Вишванатана Ананда.

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Непомнящий, Карлсен и Ананд делят первую строчку турнирной таблицы, имея по 6 очков в активе, у Федосеева и еще двух шахматистов 4,5 балла, Крамник идет последним (2,5).

В десятом раунде соперником Непомнящего станет ван Форест, Федосеев сыграет с Гири, Крамник — с Видитом.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.

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