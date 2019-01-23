FIDE на следующей неделе объявит, где пройдет командный ЧМ по шахматам

«Пока ещё место не объявлено, на следующей неделе мы объявим место», — рассказал Дворкович на полях Всемирного экономического форума, который стартовал в швейцарском Давосе накануне.

Предыдущий командный чемпионат мира состоялся в Ханты-Мансийске с 16 по 27 июня 2017 года. В обоих турнирах по круговой системе сыграли 10 команд. Впервые в истории одновременно прошли соревнования среди мужских и женских команд и впервые женская сборная России стала победителем ЧМ — россиянки набрали 16 очков. Второе место заняла команда Китая (13), третье — Грузии (12). За сборную России выступали Александра Костенюк, Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Ольга Гиря. Российские шахматисты с 15 очками заняли второе место, в составе команды играли Ян Непомнящий, Максим Матлаков, Петр Свидлер, Владимир Федосеев и Никита Витюгов. Победителем турнира стала команда Китая (16), бронзовым призером — сборная Польши (12).