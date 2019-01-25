Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь5
Северсталь3
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо3
Спартак1
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит4
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик0
Автомобилист3
Биатлон. Биатлон
16:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
26.01
Адмирал
Сибирь
Хоккей. КХЛ
26.01
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
26.01
Куньлунь
Авангард
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
16Адвокат в «Зените», Лаудруп в «Спартаке», Зико в ЦСКА. Кто тренировал клубы премьер-лиги 10 лет назад?
21:52 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий победил Федосеева на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 25 января. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу белыми фигурами над соотечественником Владимиром Федосеевым в партии 11-го тура шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Владимир Крамник белыми фигурами обыграл голландца Йордена ван Фореста.

В других партиях голландец Аниш Гири победил американца Самюэля Шенкленда, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров уступил индийцу Гуджрати Видиту. Обладатель мировой шахматной короны и действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Вничью завершилась партии между венгром Рихардом Раппортом и китайцем Динь Лижэнем, индийцем Вишванатаном Анандом и поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Первую строчку турнирной таблицы делят Карлсен и Гири, имея в активе 7,5 балла. Непомнящий занимает второе место, набрав 7 баллов, у Федосеева 4,5 балла, Крамник идет последним (3,5).

В 12-м туре соперником Непомнящего станет Шенкленд, Федосеев сыграет с Крамником.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.

 Сколько получает за один бой Федор Емельяненко
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
«Спартак» вынес «Зенит» в Катаре, Глушаков снова забил
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце
Российский саночник завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира
Объявлен состав сборной России на Шведские хоккейные игры
Федор Емельяненко рассказал о карьере без UFC
Россиянка победила в Москве с лучшим результатом сезона в мире
«Лех» объявил о переходе нападающего ЦСКА на правах аренды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь