Непомнящий победил Федосеева на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 25 января. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу белыми фигурами над соотечественником Владимиром Федосеевым в партии 11-го тура шахматного супертурнира в голландском
ТАСС, 25 января. Россиянин Ян Непомнящий одержал победу белыми фигурами над соотечественником Владимиром Федосеевым в партии 11-го тура шахматного супертурнира в голландском
Другой россиянин Владимир Крамник белыми фигурами обыграл голландца Йордена ван Фореста.
В других партиях голландец Аниш Гири победил американца Самюэля Шенкленда, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров уступил индийцу Гуджрати Видиту. Обладатель мировой шахматной короны и действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Вничью завершилась партии между венгром Рихардом Раппортом и китайцем Динь Лижэнем, индийцем Вишванатаном Анандом и поляком
Первую строчку турнирной таблицы делят Карлсен и Гири, имея в активе 7,5 балла. Непомнящий занимает второе место, набрав 7 баллов, у Федосеева 4,5 балла, Крамник идет последним (3,5).
В 12-м туре соперником Непомнящего станет Шенкленд, Федосеев сыграет с Крамником.
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину. Турнир завершится 27 января.