Непомнящий победил Федосеева на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Источник: РИА "Новости"

Другой россиянин Владимир Крамник белыми фигурами обыграл голландца Йордена ван Фореста.

В других партиях голландец Аниш Гири победил американца Самюэля Шенкленда, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров уступил индийцу Гуджрати Видиту. Обладатель мировой шахматной короны и действующий победитель турнира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Вничью завершилась партии между венгром Рихардом Раппортом и китайцем Динь Лижэнем, индийцем Вишванатаном Анандом и поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

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Первую строчку турнирной таблицы делят Карлсен и Гири, имея в активе 7,5 балла. Непомнящий занимает второе место, набрав 7 баллов, у Федосеева 4,5 балла, Крамник идет последним (3,5).

В 12-м туре соперником Непомнящего станет Шенкленд, Федосеев сыграет с Крамником.