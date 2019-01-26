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22:58 (мск), источник: ТАСС

Карлсен лидирует перед последним туром шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 26 января. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен вышел в единоличные лидеры супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее перед заключительным соревновательным днем.

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Источник: Reuters

В 12-м туре Карлсен обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду. Ближайший преследователь норвежца голландец Аниш Гири сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

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Россиянин Ян Непомнящий проиграл американцу Самюэлю Шенкленду и потерял шансы на победу в турнире. Еще один российский гроссмейстер Владимир Крамник оказался сильнее соотечественника Владимира Федосеева. Партии Дин Лижэнь (Китай) — Вишванатан Ананд (Индия), Гуджрати Видит (Индия) — Рихард Раппорт (Венгрия), Йорден ван Форест (Нидерланды) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) завершились вничью.

Карлсен по итогам 12 туров набрал 8,5 очка, в активе Гири 8 очков. В заключительном туре, партии которого пройдут в воскресенье, они в очной встрече выявят победителя турнира. Далее в турнирной таблице расположились Непомнящий, Дин Лижэнь, Ананд (по 7 очков), Видит (6,5), Раджабов (6), Шенкленд, Раппорт (по 5,5), Дуда (5), Федосеев, Мамедьяров, ван Форест, Крамник (по 4,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.

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