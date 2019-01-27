Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

28-летний Карлсен по итогам 13 туров набрал 9 очков, в активе Гири — 8,5, он стал вторым.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.