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17:43 (мск), источник: ТАСС

Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 27 января. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен стал победителем супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

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Источник: РИА "Новости"
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В заключительном 13-м туре в партии, определявшей победителя турнира, Карлсен сыграл вничью черными фигурами с голландцем Анишем Гири.

28-летний Карлсен по итогам 13 туров набрал 9 очков, в активе Гири — 8,5, он стал вторым.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.

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