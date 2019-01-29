Российский шахматист Владимир Крамник завершил карьеру

Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях, которые проходили с 12 по 27 января, российский гроссмейстер разделил последнее, 14-е место с голландцем Йорденом Ван Форестом.

«Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично», — сказал Крамник.

«Жизнь профессионального шахматиста была великим путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было трудно, иногда гораздо лучше, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный опыт для меня. Я всегда изо всех сил старался показать все, на что я способен, и всегда был полностью погружен в свою работу», — добавил он.

«Я все еще хотел бы иногда принимать участие в турнирах по быстрым шахматам или блицу или проводить турниры, подобные тому, что прошел в здании парламента Нидерландов, а также участвовать во всевозможных мероприятиях, связанных с шахматами и их популяризацией», — также сказал Крамник.