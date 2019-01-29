Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры
Чемпион мир по шахматам Владимир Крамник завершает карьеру. Об этом говорится в его заявлении на сайте турнира в голландском городе
Чемпион мир по шахматам Владимир Крамник завершает карьеру. Об этом говорится в его заявлении на сайте турнира в голландском городе
«Я принял решение завершить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад и сейчас, сыграв свой последний турнир, хочу объявить об этом публично», — сказал он.
По его словам, ранее в интервью он уже говорил, что «однажды хотел бы попытаться делать
Он отметил, что «хотел бы сконцентрироваться на проектах, которыми занимался в последние месяцы, в особенности в области шахмат для детей и образования». Шахматист пообещал рассказать о деталях этих проектов позже.
Крамник подчеркнул, что планирует иногда, в частности, участвовать в турнирах по шахматному блицу, а также в мероприятиях, связанных с популяризацией шахмат.
Крамнику 43 года. Он является чемпионом мира по классическим шахматам 2000−2006 гг., 14-м чемпионом мира по шахматам 2006−2007 гг., обладателем Кубка мира 2013 г. Трижды становился победителем Всемирных шахматных Олимпиад в составе российской сборной. В 2013 г. победил в командном чемпионате мира.