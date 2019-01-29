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17:31 (мск), источник: Ведомости

Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Чемпион мир по шахматам Владимир Крамник завершает карьеру. Об этом говорится в его заявлении на сайте турнира в голландском городе Вейк-ан-Зее, который закончился 27 января.

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«Я принял решение завершить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад и сейчас, сыграв свой последний турнир, хочу объявить об этом публично», — сказал он.

По его словам, ранее в интервью он уже говорил, что «однажды хотел бы попытаться делать что-нибудь другое». «Поскольку моя мотивация как шахматного игрока значительно упала в последние месяцы, кажется, сейчас — подходящий момент для этого» — добавил Крамник.

Он отметил, что «хотел бы сконцентрироваться на проектах, которыми занимался в последние месяцы, в особенности в области шахмат для детей и образования». Шахматист пообещал рассказать о деталях этих проектов позже.

Крамник подчеркнул, что планирует иногда, в частности, участвовать в турнирах по шахматному блицу, а также в мероприятиях, связанных с популяризацией шахмат.

Крамнику 43 года. Он является чемпионом мира по классическим шахматам 2000−2006 гг., 14-м чемпионом мира по шахматам 2006−2007 гг., обладателем Кубка мира 2013 г. Трижды становился победителем Всемирных шахматных Олимпиад в составе российской сборной. В 2013 г. победил в командном чемпионате мира.

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Российский шахматист Владимир Крамник завершил карьеру
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