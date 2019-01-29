Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

«Я принял решение завершить профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад и сейчас, сыграв свой последний турнир, хочу объявить об этом публично», — сказал он.

По его словам, ранее в интервью он уже говорил, что «однажды хотел бы попытаться делать что-нибудь другое». «Поскольку моя мотивация как шахматного игрока значительно упала в последние месяцы, кажется, сейчас — подходящий момент для этого» — добавил Крамник.

Он отметил, что «хотел бы сконцентрироваться на проектах, которыми занимался в последние месяцы, в особенности в области шахмат для детей и образования». Шахматист пообещал рассказать о деталях этих проектов позже.

Крамник подчеркнул, что планирует иногда, в частности, участвовать в турнирах по шахматному блицу, а также в мероприятиях, связанных с популяризацией шахмат.