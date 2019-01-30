Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Йорк Рейнджерс0
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзБ3
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Баффало Сэйбрз5
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
29.01
Манчестер Юнайтед2
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.01
Ньюкасл Юнайтед2
Манчестер Сити1
Все события
Фоторепортажи
7Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
11:57 (мск), источник: ТАСС

«Хочу быть собой». Последний российский чемпион мира по шахматам Крамник ушел из спорта

Гроссмейстер объявил о завершении карьеры после того, как занял последнее место на турнире в Вейк-ан-Зее.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Детство и юность Крамника прошли в Туапсе. Он рос в интеллигентной семье, отец Борис Петрович — художник и скульптор, мама Ирина Федоровна до выхода на пенсию работала преподавателем музыкальной школы по классу фортепиано. Именно отец сыграл большую роль в профессиональном становлении будущего чемпиона.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Под впечатлением от противостояния Анатолия Карпова и Виктора Корчного Крамник-старший решил обучить сына шахматам. Владимир быстро увлекся и попросил отца приобрести ему тренировочные пособия. Первой шахматной книгой для него стал том с лучшими партиями Карпова, затем он ознакомился с трудами российско-французского гроссмейстера Александра Алехина и кубинца Хосе Капабланки и окончательно определился с планами на будущее.

Еще в шахматном кружке у Крамника начал появляться собственный узнаваемый стиль. Он не стремился к быстрым победам, ему нравилось анализировать игру и проводить затяжные партии в позиционной борьбе. Именно глубокий анализ и строгий расчет позднее станут визитными карточками Крамника. В семь лет ему удалось выполнить норматив первого разряда, а в девять — стать чемпионом города среди взрослых.

Через пару лет Крамник даже перестал заявляться на турнир — победы давались ему слишком легко. Примерно в это же время друг отца Владимира решил написать письмо великому советскому гроссмейстеру и теоретику шахмат Михаилу Ботвиннику с просьбой просмотреть юного вундеркинда. Знаменитый шахматист в ответ попросил прислать записи партий Крамника и после их анализа пригласил того к себе в школу.

Читайте также
Карлсен стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее

Знакомство с Каспаровым и нарушение режима

Во время тренировочной сессии школы Ботвинника Крамник провел несколько партий против превосходящего по опыту соперника и сумел свести матч вничью. Позднее он принял участие в сеансе одновременной игры с Гарри Каспаровым и, несмотря на поражение, произвел положительное впечатление на 13-го чемпиона мира. В 12 лет Крамник одержал победу на чемпионате СССР среди юношей (до 15 лет) и с тех пор по праву стал считаться одной из будущих шахматных звезд. К моменту выпуска из школы он уже входил в топ-50 мирового рейтинга.

Примечательно, что в юности Крамник, за годы карьеры создавший себе имидж закрытого человека, совсем не чурался развлечений. Ботвинник считал Владимира одним из своих любимых учеников, и когда до него дошла информация о том, что молодой шахматист регулярно нарушает спортивный режим, он очень обиделся на своего подопечного.

«С 17 и до 23 лет я вел весьма вольный образ жизни, — сказал Крамник в одном из своих интервью. — В какой-то момент при росте 198 сантиметров весил больше 110 килограммов, мне так хотелось всего попробовать. Когда тебе 20 лет, можно всю ночь пить, а потом отлично играть, но со временем постоянные тусовки надоели. Я почувствовал, что на шахматы уже не хватает энергии, хотя я рад, что у меня был такой период, — будет что вспомнить».

Однако это не помешало ему в 17 лет стать кандидатом на включение в состав сборной России на Всемирную шахматную олимпиаду 1992 года в Маниле. К тому моменту у Крамника уже был хороший послужной список, но он не проходил на турнир по рейтингу. Кроме того, Российская шахматная федерация (РШФ) не горела желанием заявлять на столь престижные соревнования шахматиста с малым опытом.

Тогда в дело вмешался Каспаров. Желая иметь в напарниках зрелого не по годам и с серьезным подходом к игре Крамника, он обратился к исполкому РШФ с требованием включить его в состав.

После долгих уговоров (как позднее расскажет Крамник, ситуация была на грани скандала — прим. ТАСС) Владимир оказался в заявке сборной. На турнире он одержал восемь побед при одной ничьей в девяти партиях и помог российской команде выиграть в общем зачете Игр, стремительно ворвавшись в элиту.

Читайте также
Год шахмат: вспышка Карякина и скандал с Илюмжиновым

Чемпион мира

Знал ли тогда Каспаров, что самолично растит того, кто положит конец его гегемонии? В 1994 году Крамник трижды принимал участие в претендентских циклах — один раз по линии Профессиональной шахматной ассоциации (созданная Каспаровым в противовес Международной шахматной федерации (FIDE) организация — прим. ТАСС) и дважды по линии FIDE, но потерпел поражения. Через четыре года он уступил Алексею Широву в претендентском матче ПША, а еще через год проиграл в четвертьфинале турнира FIDE британцу Майклу Адамсу.

В 2000 году Каспаров должен был играть матч за шахматную корону (формально титул носил название «чемпион мира по классическим шахматам» — прим. ТАСС) по версии ПША, которую он удерживал с момента основания ассоциации в 1993 году. Соперником должен был быть Широв, однако из-за проблем с финансированием, связанных с уходом спонсоров, он отказался. Каспаров предложил помериться силами индийцу Вишванатану Ананду, но тот также не захотел связываться с финансово нестабильной организацией. В итоге чемпион мира вызвал на поединок Крамника.

Матч проходил с 8 октября по 2 ноября 2000 года в Лондоне, организатором турнира выступила компания Brain Games. Крамник значился у букмекеров явным аутсайдером, что совсем не удивительно, учитывая статус соперника. Позднее он рассказывал, что его цель на этот матч заключалась в том, чтобы не дать Каспарову навязать ему свою игру. Оборонительный стиль Крамника как раз подходил для этой задачи — открытое противостояние с мастером атаки Каспаровым легко могло закончиться разгромным поражением.

В итоге Крамник не проиграл грозному сопернику ни одной партии (выиграл две из них и завершил еще 13 вничью — прим. ТАСС) и стал чемпионом мира.

Каспаров был в ярости и предложил Крамнику немедленно провести матч-реванш, однако при подписании контракта на чемпионский поединок в Лондоне стороны никак не обговаривали этот момент. В результате Крамник, согласно контракту с Brain Games, должен был защищать титул против победителя турнира претендентов, в котором Каспаров играть отказался. С тех пор они больше никогда не встречались за шахматной доской.

Следующие четыре года Крамник не проводил матчей в защиту титула. В 2004-м он встретился с венгерским гроссмейстером Петером Леко и в прагматичном матче отстоял свое звание, сыграв вничью. После этого болельщики стали упрекать Крамника в излишней академичности, идущей вразрез с агрессивным стилем предыдущего чемпиона.

«Я не вижу причин на кого-то равняться, — говорил тогда Крамник. — Я играю как могу, и, возможно, я не сверхгений. Сегодня же у меня нет никакой горечи оттого, что я не могу превзойти или хотя бы сравняться с Каспаровым. Хочется это кому-то или нет, но я хочу быть самим собой».

Читайте также
Карлсен: У Каспарова и Крамника есть право на их дурацкие мнения

Конец эпохи раскола и закат карьеры

В 2006 году шахматный мир снова встал под контроль FIDE, которая до этого также проводила матчи под своей эгидой. Оба титула было решено объединить и разыграть звание абсолютного чемпиона между Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Поединок двух чемпионов состоялся с 23 сентября по 13 октября в Элисте и снискал славу одного из самых скандальных в истории.

По ходу матча Топалов неоднократно обвинял соперника в том, что тот якобы слишком часто пользуется уборной. По мнению болгарина, в туалетном помещении при отсутствии камер Крамник получал компьютерные подсказки, которые влияли на исход партий. Россиянин отверг все обвинения и в знак протеста отказался выходить на пятую партию, в которой ему было засчитано техническое поражение.

Однако матч Крамник решил доигрывать, и победа в нем стала делом чести. Тогда россиянину пришлось изменить своему стилю и чаще атаковать, что в итоге принесло свои плоды. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья, но на тай-брейке победу праздновал Крамник. С этого момента затяжная эпоха раскола в шахматном мире была закончена, а Крамник официально стал 14-м чемпионом мира.

После этого карьера российского гроссмейстера пошла на спад. Через год он уступил свой титул Ананду, а в 2008-м не смог взять реванш у индийца. С тех пор ему так и не удалось вернуть себе шахматную корону. Четыре раза Крамник принимал участие в турнирах претендентов (в последний раз в 2018 году — прим. ТАСС), но одержать победу не получилось.

28 января в возрасте 43 лет Крамник объявил о завершении карьеры после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Несмотря на не самые яркие последние годы карьеры, он по-прежнему остается лучшим из россиян в рейтинге FIDE, занимая в нем на январь текущего года седьмое место. В своем заявлении шахматист отметил, что хотел бы продолжать время от времени участвовать в турнирах по быстрым шахматам или блицу. Также он намерен заниматься деятельностью по популяризации шахмат в мире.

Владислав Жуков

Владимир Крамник: краткая биография чемпиона
Во время загрузки произошла ошибка.
07:43 (мск)© Ньюстюб
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ
Болельщики «Коламбуса» освистали Панарина во время матча
Нурмагомедов рискует лишиться чемпионского титула UFC
«Это какой-то крах»: почему Загитова вновь провалилась
Жардим рассказал о проблемах Головина со здоровьем
СМИ: Экс-игрок сборной Швейцарии хочет биться за пост главы ФИФА
СМИ: Защитник «Зенита» прошел медицинский осмотр в «Спортинге»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь