«Хочу быть собой». Последний российский чемпион мира по шахматам Крамник ушел из спорта

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Детство и юность Крамника прошли в Туапсе. Он рос в интеллигентной семье, отец Борис Петрович — художник и скульптор, мама Ирина Федоровна до выхода на пенсию работала преподавателем музыкальной школы по классу фортепиано. Именно отец сыграл большую роль в профессиональном становлении будущего чемпиона.

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Под впечатлением от противостояния Анатолия Карпова и Виктора Корчного Крамник-старший решил обучить сына шахматам. Владимир быстро увлекся и попросил отца приобрести ему тренировочные пособия. Первой шахматной книгой для него стал том с лучшими партиями Карпова, затем он ознакомился с трудами российско-французского гроссмейстера Александра Алехина и кубинца Хосе Капабланки и окончательно определился с планами на будущее.

Еще в шахматном кружке у Крамника начал появляться собственный узнаваемый стиль. Он не стремился к быстрым победам, ему нравилось анализировать игру и проводить затяжные партии в позиционной борьбе. Именно глубокий анализ и строгий расчет позднее станут визитными карточками Крамника. В семь лет ему удалось выполнить норматив первого разряда, а в девять — стать чемпионом города среди взрослых.

Через пару лет Крамник даже перестал заявляться на турнир — победы давались ему слишком легко. Примерно в это же время друг отца Владимира решил написать письмо великому советскому гроссмейстеру и теоретику шахмат Михаилу Ботвиннику с просьбой просмотреть юного вундеркинда. Знаменитый шахматист в ответ попросил прислать записи партий Крамника и после их анализа пригласил того к себе в школу.

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Знакомство с Каспаровым и нарушение режима

Во время тренировочной сессии школы Ботвинника Крамник провел несколько партий против превосходящего по опыту соперника и сумел свести матч вничью. Позднее он принял участие в сеансе одновременной игры с Гарри Каспаровым и, несмотря на поражение, произвел положительное впечатление на 13-го чемпиона мира. В 12 лет Крамник одержал победу на чемпионате СССР среди юношей (до 15 лет) и с тех пор по праву стал считаться одной из будущих шахматных звезд. К моменту выпуска из школы он уже входил в топ-50 мирового рейтинга.

Примечательно, что в юности Крамник, за годы карьеры создавший себе имидж закрытого человека, совсем не чурался развлечений. Ботвинник считал Владимира одним из своих любимых учеников, и когда до него дошла информация о том, что молодой шахматист регулярно нарушает спортивный режим, он очень обиделся на своего подопечного.

«С 17 и до 23 лет я вел весьма вольный образ жизни, — сказал Крамник в одном из своих интервью. — В какой-то момент при росте 198 сантиметров весил больше 110 килограммов, мне так хотелось всего попробовать. Когда тебе 20 лет, можно всю ночь пить, а потом отлично играть, но со временем постоянные тусовки надоели. Я почувствовал, что на шахматы уже не хватает энергии, хотя я рад, что у меня был такой период, — будет что вспомнить».

Однако это не помешало ему в 17 лет стать кандидатом на включение в состав сборной России на Всемирную шахматную олимпиаду 1992 года в Маниле. К тому моменту у Крамника уже был хороший послужной список, но он не проходил на турнир по рейтингу. Кроме того, Российская шахматная федерация (РШФ) не горела желанием заявлять на столь престижные соревнования шахматиста с малым опытом.

Тогда в дело вмешался Каспаров. Желая иметь в напарниках зрелого не по годам и с серьезным подходом к игре Крамника, он обратился к исполкому РШФ с требованием включить его в состав.

После долгих уговоров (как позднее расскажет Крамник, ситуация была на грани скандала — прим. ТАСС) Владимир оказался в заявке сборной. На турнире он одержал восемь побед при одной ничьей в девяти партиях и помог российской команде выиграть в общем зачете Игр, стремительно ворвавшись в элиту.

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Чемпион мира

Знал ли тогда Каспаров, что самолично растит того, кто положит конец его гегемонии? В 1994 году Крамник трижды принимал участие в претендентских циклах — один раз по линии Профессиональной шахматной ассоциации (созданная Каспаровым в противовес Международной шахматной федерации (FIDE) организация — прим. ТАСС) и дважды по линии FIDE, но потерпел поражения. Через четыре года он уступил Алексею Широву в претендентском матче ПША, а еще через год проиграл в четвертьфинале турнира FIDE британцу Майклу Адамсу.

В 2000 году Каспаров должен был играть матч за шахматную корону (формально титул носил название «чемпион мира по классическим шахматам» — прим. ТАСС) по версии ПША, которую он удерживал с момента основания ассоциации в 1993 году. Соперником должен был быть Широв, однако из-за проблем с финансированием, связанных с уходом спонсоров, он отказался. Каспаров предложил помериться силами индийцу Вишванатану Ананду, но тот также не захотел связываться с финансово нестабильной организацией. В итоге чемпион мира вызвал на поединок Крамника.

Матч проходил с 8 октября по 2 ноября 2000 года в Лондоне, организатором турнира выступила компания Brain Games. Крамник значился у букмекеров явным аутсайдером, что совсем не удивительно, учитывая статус соперника. Позднее он рассказывал, что его цель на этот матч заключалась в том, чтобы не дать Каспарову навязать ему свою игру. Оборонительный стиль Крамника как раз подходил для этой задачи — открытое противостояние с мастером атаки Каспаровым легко могло закончиться разгромным поражением.

В итоге Крамник не проиграл грозному сопернику ни одной партии (выиграл две из них и завершил еще 13 вничью — прим. ТАСС) и стал чемпионом мира.

Каспаров был в ярости и предложил Крамнику немедленно провести матч-реванш, однако при подписании контракта на чемпионский поединок в Лондоне стороны никак не обговаривали этот момент. В результате Крамник, согласно контракту с Brain Games, должен был защищать титул против победителя турнира претендентов, в котором Каспаров играть отказался. С тех пор они больше никогда не встречались за шахматной доской.

Следующие четыре года Крамник не проводил матчей в защиту титула. В 2004-м он встретился с венгерским гроссмейстером Петером Леко и в прагматичном матче отстоял свое звание, сыграв вничью. После этого болельщики стали упрекать Крамника в излишней академичности, идущей вразрез с агрессивным стилем предыдущего чемпиона.

«Я не вижу причин на кого-то равняться, — говорил тогда Крамник. — Я играю как могу, и, возможно, я не сверхгений. Сегодня же у меня нет никакой горечи оттого, что я не могу превзойти или хотя бы сравняться с Каспаровым. Хочется это кому-то или нет, но я хочу быть самим собой».

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Конец эпохи раскола и закат карьеры

В 2006 году шахматный мир снова встал под контроль FIDE, которая до этого также проводила матчи под своей эгидой. Оба титула было решено объединить и разыграть звание абсолютного чемпиона между Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Поединок двух чемпионов состоялся с 23 сентября по 13 октября в Элисте и снискал славу одного из самых скандальных в истории.

По ходу матча Топалов неоднократно обвинял соперника в том, что тот якобы слишком часто пользуется уборной. По мнению болгарина, в туалетном помещении при отсутствии камер Крамник получал компьютерные подсказки, которые влияли на исход партий. Россиянин отверг все обвинения и в знак протеста отказался выходить на пятую партию, в которой ему было засчитано техническое поражение.

Однако матч Крамник решил доигрывать, и победа в нем стала делом чести. Тогда россиянину пришлось изменить своему стилю и чаще атаковать, что в итоге принесло свои плоды. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья, но на тай-брейке победу праздновал Крамник. С этого момента затяжная эпоха раскола в шахматном мире была закончена, а Крамник официально стал 14-м чемпионом мира.

После этого карьера российского гроссмейстера пошла на спад. Через год он уступил свой титул Ананду, а в 2008-м не смог взять реванш у индийца. С тех пор ему так и не удалось вернуть себе шахматную корону. Четыре раза Крамник принимал участие в турнирах претендентов (в последний раз в 2018 году — прим. ТАСС), но одержать победу не получилось.

28 января в возрасте 43 лет Крамник объявил о завершении карьеры после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Несмотря на не самые яркие последние годы карьеры, он по-прежнему остается лучшим из россиян в рейтинге FIDE, занимая в нем на январь текущего года седьмое место. В своем заявлении шахматист отметил, что хотел бы продолжать время от времени участвовать в турнирах по быстрым шахматам или блицу. Также он намерен заниматься деятельностью по популяризации шахмат в мире.