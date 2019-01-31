Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Адмирал
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Спартак
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Сочи
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс2
СКА3
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьОТ3
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
12:30
АмурОТ3
Куньлунь2
Хоккей. НХЛ
1.02
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
1.02
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
19:04 (мск), источник: Р-Спорт

Владислав Артемьев стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре.

Наверх

В четверг в партии заключительного тура Артемьев черными фигурами нанес поражение китайцу Юй Яньи. Партия завершилась после 52-го хода.

По итогам десяти туров россиянин набрал 8,5 балла и стал недосягаем для конкурентов.

 Шедевр Головина: россиянин забил первый гол за 'Монако' (видео)
Кадыров обратился к Емельяненко после его поражения
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора
Команда Роналду разгромлена в Кубке Италии
Хоккеисты СКА досрочно выиграли дивизион Боброва в КХЛ
Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди
Зе Луиш — о связке с Адриану, критике и Кабо-Верде
Хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»
«Бока Хуниорс» планирует сделать предложение «Зениту»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь