Владислав Артемьев стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре.
В четверг в партии заключительного тура Артемьев черными фигурами нанес поражение китайцу Юй Яньи. Партия завершилась после 52-го хода.
По итогам десяти туров россиянин набрал 8,5 балла и стал недосягаем для конкурентов.