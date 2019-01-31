Крамник опустился на 14-е место в обновленном рейтинге FIDE

На счету Крамника 2753 очка. Лучшим из россиян стал Ян Непомнящий, расположившийся на восьмом месте (2771), Александр Грищук — девятый (2771), Сергей Карякин — 15-й (2753). Чемпион мира 2018 года по быстрым шахматам Даниил Дубов занимает 41-е место (2703).

Во вторник 43-летний Крамник объявил о завершении карьеры. Он являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году россиянин уступил в матче за мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.