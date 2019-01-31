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21:29 (мск), источник: ТАСС

Крамник опустился на 14-е место в обновленном рейтинге FIDE

ТАСС, 31 января. Четырнадцатый чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник занял 14-е место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), опустившись на семь пунктов в сравнении с предыдущим месяцем. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации.

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Источник: РИА "Новости"

На счету Крамника 2753 очка. Лучшим из россиян стал Ян Непомнящий, расположившийся на восьмом месте (2771), Александр Грищук — девятый (2771), Сергей Карякин — 15-й (2753). Чемпион мира 2018 года по быстрым шахматам Даниил Дубов занимает 41-е место (2703).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2845), который 27 января стал победителем супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. На втором месте идет американец Фабиано Каруана (2828), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2812).

Во вторник 43-летний Крамник объявил о завершении карьеры. Он являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году россиянин уступил в матче за мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

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