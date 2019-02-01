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13:35 (мск), источник: ТАСС

Завершивший карьеру Крамник займется развитием детских шахмат

ТАСС, 1 февраля. Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, займется развитием детских шахмат. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

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Источник: РИА "Новости"

Крамник объявил о завершении карьеры 29 января после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, на котором 43-летний гроссмейстер разделил последнее место с голландцем Йорденом ван Форестом.

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«На мой взгляд, сфера детского образования в шахматах кажется очень перспективной, — сказал Крамник. — Было проведено много исследований, которые показали, что занятия шахматами в школах повышают успеваемость у детей. У меня есть крупный проект в этой сфере, идея в том, чтобы связать шахматы с детьми, школами, образованием. У меня много идей, и я собираюсь заняться данным проектом».

«У нас есть крупная компания-спонсор, но нет предела совершенству. Заинтересованность проявляют и другие компании за рубежом, поэтому расширяться и выходить на международный уровень является одной из наших целей», — добавил гроссмейстер.

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.

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