Завершивший карьеру Крамник займется развитием детских шахмат

Источник: РИА "Новости"

Крамник объявил о завершении карьеры 29 января после супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее, на котором 43-летний гроссмейстер разделил последнее место с голландцем Йорденом ван Форестом.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«На мой взгляд, сфера детского образования в шахматах кажется очень перспективной, — сказал Крамник. — Было проведено много исследований, которые показали, что занятия шахматами в школах повышают успеваемость у детей. У меня есть крупный проект в этой сфере, идея в том, чтобы связать шахматы с детьми, школами, образованием. У меня много идей, и я собираюсь заняться данным проектом».

«У нас есть крупная компания-спонсор, но нет предела совершенству. Заинтересованность проявляют и другие компании за рубежом, поэтому расширяться и выходить на международный уровень является одной из наших целей», — добавил гроссмейстер.