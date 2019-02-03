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21:46 (мск), источник: ТАСС

Лагно и Костенюк вошли в состав женской сборной России на чемпионат мира по шахматам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматистки Екатерина Лагно, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Ольга Гиря вошли в состав сборной России на чемпионат мира по шахматам. Об этом ТАСС заявил капитан и старший тренер сборной Сергей Рублевский.

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Источник: РИА "Новости"

В женском турнире сильнейшую команду мира будут выявлять сборные России, Армении, Венгрии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, США и Украины. Сборная России является действующим чемпионом мира.

«В Астане мы планируем сыграть следующим составом: Лагно, Костенюк, Горячкина, Гунина и Гиря. Мы являемся действующими чемпионами, поэтому ставим перед собой очень амбициозную цель, хотя понимаем, что команда Китая очень сильна и будет нашим основным конкурентом. Кроме того, команды Украины и Грузии будут тоже сильны и борьба за медали предстоит очень серьезная», — сказал Рублевский.

Мужской и женский чемпионаты мира 2019 года пройдут в Астане 4—15 марта.

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