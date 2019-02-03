Лагно и Костенюк вошли в состав женской сборной России на чемпионат мира по шахматам

«В Астане мы планируем сыграть следующим составом: Лагно, Костенюк, Горячкина, Гунина и Гиря. Мы являемся действующими чемпионами, поэтому ставим перед собой очень амбициозную цель, хотя понимаем, что команда Китая очень сильна и будет нашим основным конкурентом. Кроме того, команды Украины и Грузии будут тоже сильны и борьба за медали предстоит очень серьезная», — сказал Рублевский.