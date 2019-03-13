Призовой фонд матча за мировую шахматную корону увеличен до 2 млн евро
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону увеличен до двух миллионов евро, сообщается на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону увеличен до двух миллионов евро, сообщается на сайте Международной федерации шахмат (FIDE).
В 2018 году норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану в титульном матче в Лондоне и защитил звание чемпиона мира по шахматам.
Гарантированный призовой фонд составлял один миллион евро, но был увеличен за счет спонсорских контрактов, а также платных трансляций.
Точная сумма, на которую был увеличен призовой фонд матча в 2018 году, не сообщалась.
Следующий матч за звание чемпиона мира по шахматам должен пройти в 2020 году.