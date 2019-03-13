Призовой фонд матча за мировую шахматную корону увеличен до 2 млн евро

Источник: Reuters

В 2018 году норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану в титульном матче в Лондоне и защитил звание чемпиона мира по шахматам.

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Гарантированный призовой фонд составлял один миллион евро, но был увеличен за счет спонсорских контрактов, а также платных трансляций.

Точная сумма, на которую был увеличен призовой фонд матча в 2018 году, не сообщалась.