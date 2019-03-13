Российские шахматистки победили сборную Венгрии на командном ЧМ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Женская сборная России по шахматам победила команду Венгрии в восьмом туре командного чемпионата мира в Астане.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Женская сборная России по шахматам победила команду Венгрии в восьмом туре командного чемпионата мира в Астане.
Матч завершился со счетом 4−0 в пользу россиянок. В своих партиях победы одержали Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина и Ольга Гиря.
Женская сборная России на данный момент идет второй в таблице. Победителем турнира досрочно стала команда Китая.
В заключительном девятом туре сборная России в четверг сыграет с командой Грузии.