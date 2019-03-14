Женская сборная Казахстана победила Египет в восьмом туре командного ЧМ в Астане

Тренер команды Арман Пашикян принял решение дать отдохнуть сегодня Жансае Абдумалик, поэтому в нашей сборной произошла «сдвижка» на одну доску вверх. Сравнительно быстро «разобралась» со своей соперницей на третьей доске Гулисхан Нахбаева. Египтянка Ая Моатазбеллах уже к двадцатому ходу осталась без двух пешек. Когда армада черных пехотинцев устремилась к последнему ряду, египетская шахматистка остановила часы.

На первой доске Динара Садуакасова стратегически переиграла черными Вафа Шахенда в испанской партии. Если верить компьютерной оценке, то позиция вообще была близка к выигранной, но лидер команды, вероятно, стремясь сыграть понадежней, позволила сопернице «откупиться» качеством. После чего борьба разгорелась с новой силой. Справедливости ради, отметим, что серьезных оснований для беспокойства не возникало — лишком высок класс астанинского гроссмейстера. Партия все же приближалась к ничейной гавани, и Шахенда почти уверовала в благополучный для себя результат, но опытные игроки знают — пока не подписаны бланки, возможно все. Динара объявляет шах, белые на «автопилоте» двигают короля к центру, и выясняется, что погибает один из белых слонов. Итог — 2:0 в пользу Казахстана.

Читайте также Женская сборная Казахстана по шахматам обыграла Венгрию в шестом туре чемпионата мира

На второй доске с Бибисарой Асаубаевой предстояло проверить насколько сильно играет Вафа Шрук, сестра Шахенды, выступающая доской ниже. Бибисара «поддавливала» всю партию, выиграла качество, но черные имели достаточную компенсацию. Возможно, в иной ситуации партия закончилась бы вничью, но Шрук решилась на жертву фигуры, которая оказалась некорректной. Реализация была проведена белыми с точностью часового механизма — 3:0.

Матч мог закончиться с сухим счетом, в ходе встречи Гульмира Даулетова имела неплохие шансы. Еман Елансари упорно защищалась и была вознаграждена за свои труды. Ничья была зафиксирована после почти шести часов игры!

Казахстан обыграл женскую сборную Египта со счетом 3,5:0,5 и в последнем туре сыграет с Арменией.

Мужская сборная Казахстана с небольшим перевесом уступила Египту. Борьба была напряженной, и, казалось, равной, однако все решилось в последний момент. Египетские шахматисты имеют неплохой опыт, с командой регулярно работают опытные специалисты, поэтому игра для казахстанцев получилась не из легких.

Начало было многообещающим — на четвертой доске Денис Махнев получил большой перевес в каталонском начале, а на 37-м ходу трансформировал позиционный перевес в материальный, забрав черного коня в углу доски. Несмотря на отчаянное сопротивление, гроссмейстер Абдельрахман Хешам был вынужден сдаться.

Муртас Кажгалеев сумел «перекрутить» своего соперника Ахдама Фавзи и получил шансы на атаку белого короля. Наш гроссмейстер не раз имел возможность форсировано свести партию вничью, но справедливо полагал, что позиция позволяет рассчитывать на большее. Критический момент наступил на 32-м ходу, утомленный предыдущей сложной игрой Муртас, не заметил опровержения своего замысла, после чего партия черных покатилась под откос. Счет сравнялся.

Ануар Исмагамбетов всю партию владел солидным перевесом против Адли Ахмеда. Египетский гроссмейстер вел оборону на последнем рубеже. Ануар выиграл пешку, получил слона против неуклюжего коня соперника, но не учел некоторых тактических нюансов, в результате которых Адли сумел отдать своего коня-инвалида за последнюю белую пешку. Очень досадная потеря полу-очка!

На первой доске против Рината Джумабаева игралБассем Амин — египетский гроссмейстер высочайшего класса. Счет перед последней партией стал равным, и таковым должен был оставаться. Более того, на первый взгляд положение в партии Рината казалось для него даже несколько более приятным. В любой иной ситуации казахстанский гроссмейстер нашел бы не один способ защитить свою позицию. Но позади шесть выматывающих поединков с лучшими игроками мира. Ринат допускает ряд неточностей и проигрывает партию.