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14 марта, источник: Sputniknews.kz

Чемпионы мира по шахматам определены в Астане

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Командный чемпионат мира по шахматам завершился в Астане.

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Источник: Sputniknews.kz

Среди мужчин сильнейшей стала сборная России, среди женщин — команда Китая.

Бронзовыми призерами командного чемпионата среди женщин стали грузинки, серебро досталось сборной России.

Женская сборная Казахстана попала в пятерку сильнейших на мировом первенстве. Отечественные «принцессы шахмат» опередили соперниц из Индии, США, Армении, Венгрии и Египта. Национальную команду представляли Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева и Гульмира Даулетова.

«Результат казахстанской сборной удовлетворяет. Я считаю, что пятерка лучших — хороший результат. Были те участницы, гроссмейстеры, которые в рейтинге выше стоят. Но наши девочки хорошо себя показали», — прокомментировал выступление казахстанок председатель комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

Мужская сборная Китая забирает из Астаны домой бронзовые награды, второго места удостоились подданные Англии. Казахстанские шахматисты остановились на восьмой строчке. Мужская сборная Казахстана была представлена Ринатом Джумабаевым, Ануаром Исмагамбетовым, Муртасом Кажгалеевым, Денисом Махневым и Петром Костенко.

Командный чемпионат мира по шахматам проходил в казахстанской столице с 4 по 14 марта. Соревнование высокого уровня проходило в Международном финансовом центре «Астана». За шахматной доской сражались десять мужских и десять женских сборных из 14 стран мира.

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