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26 марта, источник: Чемпионат.com

Советский разведчик объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру

Ветеран Службы внешней разведки Георгий Санников объяснил проигрыш советского гроссмейстера Бориса Спасского в 1972 году американцу Бобби Фишеру психологическим давлением со стороны команды США.

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Шахматный поединок, состоявшийся в Рейкьявике, вызвал небывалый ажиотаж и воспринимался как противостояние советского и западного миров. Санников, откомандированный в столицу Исландии по линии КГБ, должен был поддержать Спасского. По словам бывшего разведчика, американцы любыми средствами старались вывести советского шахматиста из равновесия. Даже сам Фишер постоянно что-то выдумывал: например, он мог внезапно перенести время начала партии или потребовать убрать зрителей с первых рядов.

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«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»

«Это началось еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе. При этом он использовал выражения, скажем так, далекие от спорта. Некому было помочь Борису обеспечить психологическое равновесие. Из семи его гроссмейстеров-советников четырёх он просто не воспринимал. Он сам мне об этом поведал», — приводит слова Санникова РИА Новости.

Также во время матча у Спасского не было семейной поддержки, хотя в какой-то момент в Рейкьявик из Москвы к советскому гроссмейстеру прилетела жена, «но проигранных партий было не вернуть».

«Я потом так и написал в отчёте: Спасский проиграл матч в Москве, а не в Рейкьявике», — подытожил Санников.

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