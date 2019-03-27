Артемьев победил Грачека в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев обыграл чеха Збинека Грачека в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам в Скопье (Македония).
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев обыграл чеха Збинека Грачека в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам в Скопье (Македония).
Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 31-м ходу в пользу Артемьева, игравшего белыми фигурами.
Среди других россиян в прошедшем туре победы одержали Евгений Томашевский, одолевший соотечественника Михаила Антипова, вничью сыграли Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Алексей Дреев и Даниил Дубов, соперником которого был еще один представитель России Никита Петров.
После восьми раундов лидерство делят пять шахматистов, набравшие по 6,5 очка — в их числе Артемьев и Есипенко.
Чемпионат Европы в Скопье состоит из 11 туров и проводится по швейцарской системе. Турнир завершится 29 марта.