Артемьев победил Грачека в восьмом туре чемпионата Европы по шахматам

Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 31-м ходу в пользу Артемьева, игравшего белыми фигурами.

Среди других россиян в прошедшем туре победы одержали Евгений Томашевский, одолевший соотечественника Михаила Антипова, вничью сыграли Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Алексей Дреев и Даниил Дубов, соперником которого был еще один представитель России Никита Петров.

После восьми раундов лидерство делят пять шахматистов, набравшие по 6,5 очка — в их числе Артемьев и Есипенко.