Россиянин Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам
ТАСС, 29 марта. Российский шахматист Владислав Артемьев победил на чемпионате Европы, который проходил в Скопье.
ТАСС, 29 марта. Российский шахматист Владислав Артемьев победил на чемпионате Европы, который проходил в Скопье.
В заключительном туре 21-летний россиянин сыграл вничью с израильтянином Максимом Родштейном. По итогам 11 туров Артемьев набрал 8,5 очка.
Столько же у шведа Нильса Гранделиуса, однако россиянин обошел его по дополнительным показателям. Бронза досталась представителю Польши Кацперу Пёруну, в активе которого 8 очков.
После завершения турнира президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович опубликовал в Twitter сообщение, в котором поздравил Артемьева с победой на турнире. «Поздравляю Владислава Артемьева с победой на чемпионате Европы по шахматам в Скопье», — говорится в сообщении.
Артемьев является чемпионом Европы по блицу 2018 года. Также спортсмен становился победителем юношеской шахматной олимпиады 2012 года в составе сборной России.
Чемпионат Европы в Скопье проводился по швейцарской системе. В соревновании принимали участие 358 шахматистов, 22 лучших по итогам турнира квалифицировались на Кубок мира. Призовой фонд первенства Европы составил €100 тыс.