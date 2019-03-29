Россиянин Артемьев стал чемпионом Европы по шахматам

Источник: РИА "Новости"

В заключительном туре 21-летний россиянин сыграл вничью с израильтянином Максимом Родштейном. По итогам 11 туров Артемьев набрал 8,5 очка.

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Столько же у шведа Нильса Гранделиуса, однако россиянин обошел его по дополнительным показателям. Бронза досталась представителю Польши Кацперу Пёруну, в активе которого 8 очков.

После завершения турнира президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович опубликовал в Twitter сообщение, в котором поздравил Артемьева с победой на турнире. «Поздравляю Владислава Артемьева с победой на чемпионате Европы по шахматам в Скопье», — говорится в сообщении.

Артемьев является чемпионом Европы по блицу 2018 года. Также спортсмен становился победителем юношеской шахматной олимпиады 2012 года в составе сборной России.