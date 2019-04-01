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1 апреля, источник: ТАСС

Карякин победил Гири во втором туре шахматного турнира в Азербайджане

ТАСС, 1 апреля. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами одержал победу над голландцем Анишем Гири во втором туре шахматного Мемориала Гашимова. Соревнования проходят в азербайджанском Шамкире.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Еще один россиянин Александр Грищук уступил Дин Лижэню из Китая. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Вишванатана Ананда. Партия болгарина Веселина Топалова против чеха Давида Навары, а также противостояние азербайджанцев Шахрияра Мамедьярова и Теймура Раджабова завершились вничью.

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После двух туров лидируют Карякин, Карлсен и Дин Лижэнь, набравшие по 1,5 очка. По одному очку у Мамедьярова, Раджабова, Навары и Топалова. Замыкают таблицу с 0,5 очка Грищук, Ананд и Гири. Следующий тур пройдет 2 апреля.

Турнир проводится в Шамкире шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Трижды победителем соревнований становился Карлсен, дважды побеждал Мамедьяров. Карякин год назад занял третье место.

В нынешнем турнире 10 участников играют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи, третьим — коэффициент Бергера. Турнир завершится 9 апреля.

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