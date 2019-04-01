Карякин победил Гири во втором туре шахматного турнира в Азербайджане

Еще один россиянин Александр Грищук уступил Дин Лижэню из Китая. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл индийца Вишванатана Ананда. Партия болгарина Веселина Топалова против чеха Давида Навары, а также противостояние азербайджанцев Шахрияра Мамедьярова и Теймура Раджабова завершились вничью.
После двух туров лидируют Карякин, Карлсен и Дин Лижэнь, набравшие по 1,5 очка. По одному очку у Мамедьярова, Раджабова, Навары и Топалова. Замыкают таблицу с 0,5 очка Грищук, Ананд и Гири. Следующий тур пройдет 2 апреля.
Турнир проводится в Шамкире шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Трижды победителем соревнований становился Карлсен, дважды побеждал Мамедьяров. Карякин год назад занял третье место.
В нынешнем турнире 10 участников играют по круговой системе. В случае равенства очков первым критерием является количество побед, вторым — результат личной встречи, третьим — коэффициент Бергера. Турнир завершится 9 апреля.