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2 апреля, источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Топаловым в третьем туре шахматного турнира в Азербайджане

ТАСС, 2 апреля. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым в партии третьего тура мемориала Гашимова. Соревнования проходят в азербайджанском городе Шамкир.

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Источник: РИА "Новости"

Еще один россиянин Александр Грищук также свел к ничьей партию против голландца Аниша Гири. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами победил Давида Навару из Чехии. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд белыми одолел Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Ничьей завершилась партия китайца Дин Лижэня с еще одним азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

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После трех туров единоличное лидерство в турнире захватил Карлсен с результатом в 2,5 очка. На пол-очка от него отстают Карякин и Дин Лижэнь. Места с четвертого по шестое делят с 1,5 баллами в активе Раджабов, Топалов и Ананд, замыкают турнирную таблицу Мамедьяров, Навара, Грищук и Гири — все они имеют по одному очку. Следующий тур пройдет 3 апреля.

Турнир проводится в Шамкире шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Трижды победителем соревнований становился Карлсен, дважды побеждал Мамедьяров. Карякин год назад занял третье место.

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