Голодец возглавила оргкомитет Кубка мира и Всемирной шахматной олимпиады в Ханты-Мансийске

Министерству спорта России поручено разработать и предоставить на утверждение план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров до конца апреля.

Кубок мира по шахматам пройдет с 9 сентября по 2 октября 2019 года. В турнире примут участие 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира. Точные даты проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году еще не определены.