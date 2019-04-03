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3 апреля, источник: ТАСС

Карякин сыграл вничью с Грищуком на шахматном турнире в Азербайджане

ТАСС, 3 апреля. Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Грищук сыграли вничью в рамках четвертого тура мемориала Гашимова, который проходит в Азербайджане. Карякин играл белыми фигурами.

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Источник: РИА "Новости"

В других партиях четвертого игрового дня обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен не смог переиграть болгарина Веселина Топалова, китаец Динь Лижэнь разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом. Партии Аниш Гири (Нидерланды) — Теймур Раджабов (Азербайджан), Давид Навара (Чехия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) также завершились вничью.

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После четырех туров Карлсен идет первым с тремя очками в активе, следом идут Карякин и Динь Лижэнь (по 2,5), Грищук и еще три шахматиста набрали по 1,5 очка и замыкают турнирную таблицу.

В следующем туре Карякин встретится с Раджабовым, Грищук сыграет с Топаловым.

Турнир в Шамкире проводится в шестой раз и посвящен памяти азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году. Призовой фонд составляет $100 тыс. Соревнования завершатся 9 апреля.

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