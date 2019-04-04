Карлсен опережает Карякина на 0,5 балла после 5 туров на мемориале Гашимова

В четверг норвежский гроссмейстер белыми фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан). Партия завершилась после 37-го хода.

После пяти туров Карлсен, набравший 3,5 очка, возглавляет турнирную таблицу. Второе и третье место делят Карякин и Вишванатан Ананд (Индия), набравшие по 3 балла. Далее следуют Грищук, Раджабов, китаец Дин Лижэнь и чех Давид Навара (все — по 2,5), Мамедьяров, Топалов (оба — по 2), голландец Аниш Гири (1,5).