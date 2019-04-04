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4 апреля, источник: Р-Спорт

Карлсен опережает Карякина на 0,5 балла после 5 туров на мемориале Гашимова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен лидирует после пяти туров на турнире памяти Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

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Источник: Р-Спорт

В четверг норвежский гроссмейстер белыми фигурами сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан). Партия завершилась после 37-го хода.

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с другим азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Александр Грищук белыми обыграл болгарина Веселина Топалова.

После пяти туров Карлсен, набравший 3,5 очка, возглавляет турнирную таблицу. Второе и третье место делят Карякин и Вишванатан Ананд (Индия), набравшие по 3 балла. Далее следуют Грищук, Раджабов, китаец Дин Лижэнь и чех Давид Навара (все — по 2,5), Мамедьяров, Топалов (оба — по 2), голландец Аниш Гири (1,5).

Партии шестого тура будут сыграны в субботу, завершится турнир 9 апреля.

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