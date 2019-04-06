Карякин победил Ананда в шестом туре шахматного турнира в Азербайджане

Россиянин Александр Грищук завершил вничью партию против азербайджанца Теймура Раджабова. Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) также свел к ничьей партию с китайцем Дин Лижэнем. Болгарин Веселин Топалов победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Партия голландца Аниша Гири и Давида Навары из Чехии завершилась вничью.
После шести туров в лидерах с четырьмя очками Карлсен и Карякин. Три очка в своем активе имеют сразу шесть шахматистов: Ананд, Навара, Дин Лижэнь, Топалов, Раджабов и Грищук. Замыкают таблицу на данный момент Мамедьяров и Гири (по 2). Следующий тур пройдет 7 апреля.
Турнир проводится в Шамкире в шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Трижды победителем соревнований становился Карлсен, дважды побеждал Мамедьяров. Карякин год назад занял третье место.