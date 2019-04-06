Карякин победил Ананда в шестом туре шахматного турнира в Азербайджане

Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис Блюз1
Ванкувер Кэнакс0
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона2
Атлетико0
Хоккей. НХЛ
7.04
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.04
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.04
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория0
Рома1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен2
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже3
Ренн3
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам1
Монако1
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним2
Кан0
Хоккей. НХЛ
7.04
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.04
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз3
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария5
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано2
Валенсия0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак0
ЦСКА2
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус2
Милан1
Хоккей. НХЛ
7.04
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.04
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.04
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион1
Дижон3
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал2
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут1
Бернли3
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Кристал Пэлас1
Хоккей. КХЛ
17:00
АвангардОТ2
Салават Юлаев3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
РБ Лейпциг4
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма0
Торино0
Футбол. Первый дивизион
7.04
Луч
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи1
Динамо1
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Эспаньол2
Футбол. Первый дивизион
7.04
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Премьер-лига
7.04
Уфа
Ростов
Все события
Фоторепортажи
13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
17Не вешать нос! Самые смешные кадры в истории РФПЛ
19:47 (мск), источник: ТАСС

Карякин победил Ананда в шестом туре шахматного турнира в Азербайджане

ТАСС, 6 апреля. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами обыграл индийца Вишванатана Ананда в партии шестого тура на мемориале Гашимова. Соревнования проходят в азербайджанском городе Шамкир.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин Александр Грищук завершил вничью партию против азербайджанца Теймура Раджабова. Чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) также свел к ничьей партию с китайцем Дин Лижэнем. Болгарин Веселин Топалов победил Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. Партия голландца Аниша Гири и Давида Навары из Чехии завершилась вничью.

После шести туров в лидерах с четырьмя очками Карлсен и Карякин. Три очка в своем активе имеют сразу шесть шахматистов: Ананд, Навара, Дин Лижэнь, Топалов, Раджабов и Грищук. Замыкают таблицу на данный момент Мамедьяров и Гири (по 2). Следующий тур пройдет 7 апреля.

Турнир проводится в Шамкире в шестой раз, соревнования посвящены памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Трижды победителем соревнований становился Карлсен, дважды побеждал Мамедьяров. Карякин год назад занял третье место.

 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби
«Салават» обыграл «Авангард» и вернул серию в Уфу
Суперзведный русский лыжник завершил сезон подиумом
«Бавария» размазала «Боруссию». У Дортмунда нет характера
«Кухонный боксер»: Емельяненко даст бой стронгмену-легенде
Скончался финский боксер
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом» в серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь