Сергей Карякин занял третье место на мемориале Гашимова

Во вторник Карякин в партии девятого тура сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Еще один россиянин Александр Грищук уступил победителю турнира норвежцу Магнусу Карлсену.

Ранее Карлсен обыграл в восьмом туре Карякина и досрочно стал победителем турнира. По итогам девяти туров норвежец набрал семь очков. Далее следуют китаец Динь Лижэнь и Карякин, в активе которых по пять баллов, но по дополнительным показателям россиянин располагается ниже. Следом финишировали Теймур Раджабов (Азербайджан), Грищук и Вишванатан Ананд (Индия), набравшие по 4,5 балла. Болгарин Веселин Топалов и чех Давид Навара набрали по четыре балла, Мамедьяров — 3,5 балла, замкнул таблицу голландец Аниш Гири (3 балла).