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18:17 (мск), источник: Р-Спорт

Сергей Карякин занял третье место на мемориале Гашимова

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский шахматист Сергей Карякин занял третье место на мемориала Вугара Гашимова, который завершился в азербайджанском Шамкире.

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Источник: Р-Спорт

Во вторник Карякин в партии девятого тура сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана. Еще один россиянин Александр Грищук уступил победителю турнира норвежцу Магнусу Карлсену.

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Ранее Карлсен обыграл в восьмом туре Карякина и досрочно стал победителем турнира. По итогам девяти туров норвежец набрал семь очков. Далее следуют китаец Динь Лижэнь и Карякин, в активе которых по пять баллов, но по дополнительным показателям россиянин располагается ниже. Следом финишировали Теймур Раджабов (Азербайджан), Грищук и Вишванатан Ананд (Индия), набравшие по 4,5 балла. Болгарин Веселин Топалов и чех Давид Навара набрали по четыре балла, Мамедьяров — 3,5 балла, замкнул таблицу голландец Аниш Гири (3 балла).

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