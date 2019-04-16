Семиклассница из Якутска побила рекорд на чемпионате России по шашкам

«Ученица 7-го класса Саха гимназии города Якутска завоевала золотую медаль в чемпионате России в молниеносной программе по “Стоклеточным шашкам”, проходящем в поселке Покровское Одинцовского района Московской области. Юная шашистка из Якутии возглавила турнирную таблицу, оставив за собой 39 участников, в том числе, шесть международных гроссмейстеров, восемь международных мастеров, четыре мастера ФМЖД. Таким образом, уроженка Горного улуса Тунаара Федорова установила официальный рекорд по возрасту, как самая юная чемпионка России по шашкам “100”», — рассказали в пресс-службе.