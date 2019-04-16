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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семиклассница из Якутска побила рекорд на чемпионате России по шашкам

ЯКУТСК, 16 апр — РИА Новости. Ученица 7-го класса Якутской гимназии выиграла чемпионат России среди взрослых по стоклеточным шашкам и побила рекорд как самая юная чемпионка в этом виде спорта, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Якутии.

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Чемпионат России проходит по трем программам: «молниеносной» (15 апреля), «быстрой» (16 апреля) и «классической» (17—24 апреля).

Международный гроссмейстер из Якутии Матрена Ноговицына стала обладательницей серебряной медали.

«Ученица 7-го класса Саха гимназии города Якутска завоевала золотую медаль в чемпионате России в молниеносной программе по “Стоклеточным шашкам”, проходящем в поселке Покровское Одинцовского района Московской области. Юная шашистка из Якутии возглавила турнирную таблицу, оставив за собой 39 участников, в том числе, шесть международных гроссмейстеров, восемь международных мастеров, четыре мастера ФМЖД. Таким образом, уроженка Горного улуса Тунаара Федорова установила официальный рекорд по возрасту, как самая юная чемпионка России по шашкам “100”», — рассказали в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что 13-летняя шашистка является неоднократной победительницей и призером первенств мира, Европы, России среди детей. Тренируется у тренера республиканского шахматно-шашечного центра Ивана Павлова.

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