Россиянка Кашлинская лидирует на чемпионате Европы по шахматам после седьмого тура

После семи туров в активе 25-летней Кашлинской 6 очков, она продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу турнира.
Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. В нем участвуют 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Победительницей прошлогоднего турнира стала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.
Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд составляет €60 тыс., из которых победительница получит €10 тыс. Четырнадцать лучших шахматисток турнира получат прямую путевку на Кубок мира.