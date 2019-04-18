Россиянка Кашлинская лидирует на чемпионате Европы по шахматам после седьмого тура

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. В нем участвуют 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Победительницей прошлогоднего турнира стала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.