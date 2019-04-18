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21:10 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Кашлинская лидирует на чемпионате Европы по шахматам после седьмого тура

ТАСС, 18 апреля. Российская шахматистка Алина Кашлинская черными фигурами сыграла вничью с француженкой Мари Себаг на женском чемпионате Европы. Соревнования проходят в турецкой Анталье.

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Источник: РИА "Новости"

После семи туров в активе 25-летней Кашлинской 6 очков, она продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу турнира.

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Шахматные королевы

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. В нем участвуют 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Победительницей прошлогоднего турнира стала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.

Чемпионат Европы по шахматам завершится 23 апреля. Призовой фонд составляет €60 тыс., из которых победительница получит €10 тыс. Четырнадцать лучших шахматисток турнира получат прямую путевку на Кубок мира.

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