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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Яковенко сыграл вничью с Гири в четвертом раунде турнира в Шэньчжэне

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири в партии четвертого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).

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Источник: Спорт РИА Новости

В других матчах дня индиец Пентала Харикришна победил китайца Дин Лижэня, венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с другим представителем Китая Юй Янъи.

После четырех туров у Яковенко два балла, у лидеров — Гири и Харикришны — по 2,5 очка.

Следующий тур состоится в воскресенье.

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