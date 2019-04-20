Яковенко сыграл вничью с Гири в четвертом раунде турнира в Шэньчжэне
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири в партии четвертого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири в партии четвертого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
В других матчах дня индиец Пентала Харикришна победил китайца Дин Лижэня, венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с другим представителем Китая Юй Янъи.
После четырех туров у Яковенко два балла, у лидеров — Гири и Харикришны — по 2,5 очка.
Следующий тур состоится в воскресенье.