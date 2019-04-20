Яковенко сыграл вничью с Гири в четвертом раунде турнира в Шэньчжэне

В других матчах дня индиец Пентала Харикришна победил китайца Дин Лижэня, венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с другим представителем Китая Юй Янъи.

После четырех туров у Яковенко два балла, у лидеров — Гири и Харикришны — по 2,5 очка.