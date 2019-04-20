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22:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кашлинская проиграла в 9-м туре ЧЕ и потеряла лидерство

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская шахматистка Алина Кашлинская проиграла свою партию 9-го тура чемпионата Европы в Турции и потеряла лидерство в турнире.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Кашлинская черными фигурами уступила украинке Инне Гапоненко.

В других партиях россиянка Наталья Погонина белыми сыграла вничью с соотечественницей Мариной Гусевой, Ольга Гиря черными победила итальянку Марину Брунелло, Полина Шувалова белыми обыграла немку Мелани Луббе, Александра Горячкина черными разошлась миром с француженкой Софи Милье, Анастасия Боднарук белыми обыграла Элину Даниелян из Армении.

После 9 туров лидирует Гапоненко с 7,5 балла, Кашлинская отстает от нее на 1 балл. Предпоследний тур чемпионата пройдет в воскресенье.

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