Кашлинская проиграла в 9-м туре ЧЕ и потеряла лидерство
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская шахматистка Алина Кашлинская проиграла свою партию 9-го тура чемпионата Европы в Турции и потеряла лидерство в турнире.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская шахматистка Алина Кашлинская проиграла свою партию 9-го тура чемпионата Европы в Турции и потеряла лидерство в турнире.
В субботу Кашлинская черными фигурами уступила украинке Инне Гапоненко.
В других партиях россиянка Наталья Погонина белыми сыграла вничью с соотечественницей Мариной Гусевой, Ольга Гиря черными победила итальянку Марину Брунелло, Полина Шувалова белыми обыграла немку Мелани Луббе, Александра Горячкина черными разошлась миром с француженкой Софи Милье, Анастасия Боднарук белыми обыграла Элину Даниелян из Армении.
После 9 туров лидирует Гапоненко с 7,5 балла, Кашлинская отстает от нее на 1 балл. Предпоследний тур чемпионата пройдет в воскресенье.