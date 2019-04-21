Карлсен победил Каймера на турнире в Германии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обыграл немца Винсента Каймера в первом туре турнира GRENKE Chess Classic, который принимают Карлсруэ и
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен обыграл немца Винсента Каймера в первом туре турнира GRENKE Chess Classic, который принимают Карлсруэ и
Карлсен играл черными фигурами, матч завершился после 81-го хода.
Россиянин Петр Свидлер белыми сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.
В остальных партиях игрового дня, в которых встречались Аркадий Найдич (Азербайджан) — Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо (Испания) — Георг Майер (Германия), Вишванатан Ананд (Индия) — Максим
Второй тур пройдет в воскресенье.