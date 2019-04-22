Россиянка Кашлинская выиграла чемпионат Европы по шахматам

После 11 туров Кашлинская набрала 8 очков. Такое же количество очков в активе француженки Мари Себаг, украинки Инны Гапоненко, болгарки Антоанеты Стефановой и немки Элизабет Петц, однако россиянка опередила их по дополнительным показателям.

Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров. В нем участвовало 130 шахматисток, среди них 20 россиянок. Победительницей прошлогоднего турнира стала россиянка Валентина Гунина, которая завоевала тогда третий титул чемпионки Европы в своей карьере.

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Для 25-летней Кашлинской это первый крупный международный титул в карьере. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) россиянка занимает 18-е место.