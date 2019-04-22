Карлсен едва не уступил школьнику после полусотни партий без поражений

Источник: Reuters

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен набрал великолепную форму, выиграл два турнира подряд и претендует на победу в третьем. Однако на его пути встал немецкий школьник, с которым норвежцу пришлось провозиться шесть с половиной часов. Карлсен сломал и этот барьер, но до абсолютных рекордов ему еще далеко.

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Карлсен в лучшей форме в жизни?

В январе Карлсен выиграл турнир в Вейк-ан-Зее, набрав 9 из 13 возможных очков, а в апреле стал победителем Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, набрав 7 очков из 9 возможных. И если в начале года норвежец выглядел убедительно, но не сверхъестественно, то весной продемонстрировал какую-то запредельную глубину анализа позиций.

Мемориал Гашимова он завершил тремя победами подряд, причем над шахматистами элитного уровня. Сначала Карлсен в своей любимой манере выждал момента в партии с голландцем Анишем Гири, а затем провел неотразимую атаку на короля. Потом красиво переиграл Сергея Карякина, подготовив жертву пешки на 21-м ходу и порвав в клочья все компьютерные оценки. Правда, россиянин отказался от возможности повторения ходов и ничьей, за что в итоге поплатился.

И в ситуации, когда Магнусу уже ничего не было не нужно, он в ранге победителя в равной позиции заставил ошибиться Александра Грищука, сумев доказать вроде бы номинальное преимущество двух слонов над двумя конями.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwP1brtIz04/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwP1brtIz04/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/magnus_carlsen/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Magnus Carlsen</a> (@magnus_carlsen) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-14T19:20:46+00:00">Apr 14, 2019 at 12:20pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты заговорили о том, что Карлсен в свои 28 лет набрал лучшую форму в жизни. У норвежца были и более высокие турнирные показатели не в плане мест, а в соотношении количества побед к общему числу партий, но в том же 2012-м в Лондоне он, якобы, не был так подкован в дебютном плане. Естественно, следующий вопрос — раз Магнус в такой форме, сможет ли он замахнуться на кажущийся вечным рекорд?

110 партий без поражений

Речь о рекорде, который в настоящее время делят российско-голландский гроссмейстер Сергей Тивяков и хорват Богдан Лалич. Оба провели по 110 партий без поражений на различных турнирах. Тивяков сделал это за год с октября 2004 по сентябрь 2005 года, а Лалич не проигрывал с июня 2006 по март 2007 года.

Фоторепортаж Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам

Безусловно, тут нужно учесть статус турниров и уровень соперников. Одно дело — доминировать на турнире 22-й категории сложности, демонстрировать выдающийся результат с «живым» рейтингом около 3000 пунктов Эло, а совсем другое — выигрывать третьесортные турниры, в которые не то что гроссмейстеров, а международных мастеров всего пара человек.

Но рекорд есть рекорд, и пока он принадлежит Тивякову и Лаличу. Ближе всех к ним подобрался китаец Динь Лижэнь, который не проигрывал в 100 классических партиях подряд с августа 2017 по ноябрь 2018 года. На данный момент у Карлсена 53 партии без поражений. Его серия началась в июле прошлого года на турнире в Биле, на котором он проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и занял второе место.

Иными словами, Карлсен выполнил пока половину из возможного, играя с соперниками высочайшего уровня.

Школьник бросил вызов чемпиону

Интересно, что одной из самых сложных для чемпиона мира в прошедших 53 классических партиях стала встреча с 14-летним немецким школьником Винсентом Кеймером, учеником знаменитого венгерского гроссмейстера Петера Леко.

Уроженец Майнца Кеймер еще в прошлом году завоевал право выступить в супертурнире «Гренке Классик». Этот турнир стартовал 20 апреля в Германии. И в первом же туре Винсенту, который доигрался пока до звания международного мастера, выпало сыграть с Карлсеном.

Эта партия продолжалась шесть с половиной часов и завершилась на 81-м ходу. Кеймер в какой-то момент даже завладел преимуществом, потом оказался в цейтноте, воспользовался подарком чемпиона и поменял ладей, но в концовке просто устал и допустил техническую ошибку.

Игрой Винсента многие восхитились, многие стали называть его возможным преемником Карлсена, но пока такие авансы раздавать рано. Тем более, что в следующем туре Кеймер проиграл и Виши Ананду, а Карлсен продолжил победную серию, обыграв испанца Франсиско Вальехо.