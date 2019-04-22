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19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карлсен едва не уступил школьнику после полусотни партий без поражений

Чемпион мира по шахматам не проигрывает 53 партии подряд. Но это пока не лучший результат в истории.

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Источник: Reuters

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен набрал великолепную форму, выиграл два турнира подряд и претендует на победу в третьем. Однако на его пути встал немецкий школьник, с которым норвежцу пришлось провозиться шесть с половиной часов. Карлсен сломал и этот барьер, но до абсолютных рекордов ему еще далеко.

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Карлсен в лучшей форме в жизни?

В январе Карлсен выиграл турнир в Вейк-ан-Зее, набрав 9 из 13 возможных очков, а в апреле стал победителем Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире, набрав 7 очков из 9 возможных. И если в начале года норвежец выглядел убедительно, но не сверхъестественно, то весной продемонстрировал какую-то запредельную глубину анализа позиций.

Мемориал Гашимова он завершил тремя победами подряд, причем над шахматистами элитного уровня. Сначала Карлсен в своей любимой манере выждал момента в партии с голландцем Анишем Гири, а затем провел неотразимую атаку на короля. Потом красиво переиграл Сергея Карякина, подготовив жертву пешки на 21-м ходу и порвав в клочья все компьютерные оценки. Правда, россиянин отказался от возможности повторения ходов и ничьей, за что в итоге поплатился.

И в ситуации, когда Магнусу уже ничего не было не нужно, он в ранге победителя в равной позиции заставил ошибиться Александра Грищука, сумев доказать вроде бы номинальное преимущество двух слонов над двумя конями.

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Эксперты заговорили о том, что Карлсен в свои 28 лет набрал лучшую форму в жизни. У норвежца были и более высокие турнирные показатели не в плане мест, а в соотношении количества побед к общему числу партий, но в том же 2012-м в Лондоне он, якобы, не был так подкован в дебютном плане. Естественно, следующий вопрос — раз Магнус в такой форме, сможет ли он замахнуться на кажущийся вечным рекорд?

110 партий без поражений

Речь о рекорде, который в настоящее время делят российско-голландский гроссмейстер Сергей Тивяков и хорват Богдан Лалич. Оба провели по 110 партий без поражений на различных турнирах. Тивяков сделал это за год с октября 2004 по сентябрь 2005 года, а Лалич не проигрывал с июня 2006 по март 2007 года.

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Безусловно, тут нужно учесть статус турниров и уровень соперников. Одно дело — доминировать на турнире 22-й категории сложности, демонстрировать выдающийся результат с «живым» рейтингом около 3000 пунктов Эло, а совсем другое — выигрывать третьесортные турниры, в которые не то что гроссмейстеров, а международных мастеров всего пара человек.

Но рекорд есть рекорд, и пока он принадлежит Тивякову и Лаличу. Ближе всех к ним подобрался китаец Динь Лижэнь, который не проигрывал в 100 классических партиях подряд с августа 2017 по ноябрь 2018 года. На данный момент у Карлсена 53 партии без поражений. Его серия началась в июле прошлого года на турнире в Биле, на котором он проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову и занял второе место.

Иными словами, Карлсен выполнил пока половину из возможного, играя с соперниками высочайшего уровня.

Школьник бросил вызов чемпиону

Интересно, что одной из самых сложных для чемпиона мира в прошедших 53 классических партиях стала встреча с 14-летним немецким школьником Винсентом Кеймером, учеником знаменитого венгерского гроссмейстера Петера Леко.

Уроженец Майнца Кеймер еще в прошлом году завоевал право выступить в супертурнире «Гренке Классик». Этот турнир стартовал 20 апреля в Германии. И в первом же туре Винсенту, который доигрался пока до звания международного мастера, выпало сыграть с Карлсеном.

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Эта партия продолжалась шесть с половиной часов и завершилась на 81-м ходу. Кеймер в какой-то момент даже завладел преимуществом, потом оказался в цейтноте, воспользовался подарком чемпиона и поменял ладей, но в концовке просто устал и допустил техническую ошибку.

Игрой Винсента многие восхитились, многие стали называть его возможным преемником Карлсена, но пока такие авансы раздавать рано. Тем более, что в следующем туре Кеймер проиграл и Виши Ананду, а Карлсен продолжил победную серию, обыграв испанца Франсиско Вальехо.

Норвежец, кажется, снова наслаждается игрой. В отличие от того, что было в чемпионском матче с Каруаной. Карлсен даже заявил, что его любимый шахматист — он сам, но образца трех- или четырехлетней давности. Но Магнус образца Шамкира и Карлсруэ выглядит более агрессивным. В таком состоянии он вполне может побить любые рекорды.

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