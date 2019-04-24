Яковенко сыграл вничью с Раппортом в седьмом туре турнира в Шэньчжэне
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом в партии шестого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом в партии шестого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
В двух других партиях дня также были зафиксированы ничейные исходы: Дин Лижэнь — Юй Янъи (оба — Китай) и Пентала Харикришна (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды).
После семи туров лидирует Харикришна с пятью набранными баллами. Яковенко с 2,5 очка занимает пятое место.
Следующий тур состоится в четверг.