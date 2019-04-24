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22:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свидлер и Карлсен сыграли вничью в своих партиях на турнире в Германии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Петр Свидлер и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью свои партии в рамках пятого тура шахматного турнира GRENKE Chess Classic, который проходит в немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден.

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Источник: Спорт РИА Новости

Свидлер в среду белыми фигурами сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо, а Карлсен поделил очки с азербайджанцем Аркадием Найдичем.

В других партиях тура зафиксированы следующие результаты:

Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5;.

Винсент Каймер (Германия) — Георг Майер (Германия) — 1:0;.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.

После пяти туров лидируют Карлсен и Ананд, набравшие по 3,5 очка. Далее следуют Свидлер, Каруана, Аронян и Вашье-Лаграв (все — по 3 балла), Найдич (2,5), Вальехо (1,5), Майер, Каймер (оба — по 1).

Партии шестого тура пройдут 26 апреля.

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