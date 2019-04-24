Свидлер и Карлсен сыграли вничью в своих партиях на турнире в Германии

Свидлер в среду белыми фигурами сыграл вничью с испанцем Франсиско Вальехо, а Карлсен поделил очки с азербайджанцем Аркадием Найдичем.
В других партиях тура зафиксированы следующие результаты:
Вишванатан Ананд (Индия) — Фабиано Каруана (США) — 0,5:0,5;.
Винсент Каймер (Германия) — Георг Майер (Германия) — 1:0;.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5.
После пяти туров лидируют Карлсен и Ананд, набравшие по 3,5 очка. Далее следуют Свидлер, Каруана, Аронян и Вашье-Лаграв (все — по 3 балла), Найдич (2,5), Вальехо (1,5), Майер, Каймер (оба — по 1).
Партии шестого тура пройдут 26 апреля.