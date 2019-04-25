ФШР и Республика Удмуртия подписали соглашение о проведении суперфинала чемпионата России

Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин пройдет в Удмуртской республике. Соревнования начнутся 9 августа в Воткинске и Ижевске. В Воткинске шахматисты сыграют в музее-усадьбе Петра Чайковского в рамках международной программы «Шахматы в музеях», которая направлена на то, чтобы подчеркнуть связь шахмат, культуры, истории и искусства.

«Мы чуть больше года назад встретились впервые и наметили планы по проведению турнира. Надеюсь, мы сможем выполнить перезагрузку этого вида спорта в Удмуртии. Понимаю, что желающих провести такой турнир было много, но уверен, что ФШР не пожалеет о том, что доверили нам это право», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Программа началась с Москвы, и мы решили с помощью шахмат показать те музеи, которые не слышали не то, что в мире, а даже в России. Пока мы нацелены на регионы, и в этом во многом смысл проекта», — сказал глава ФШР Андрей Филатов.