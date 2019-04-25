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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Яковенко сыграл вничью с Юй Янъи в восьмом раунде турнира в Шэньчжэне

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко разошелся миром с китайцем Юй Янъи в восьмом раунде шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).

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Источник: РИА "Новости"

Партия завершилась на 74-м ходу. Яковенко играл черными фигурами.

В других поединках тура венгр Рихард Раппорт победил индийца Пенталу Харикришну, а голландский гроссмейстер Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью.

Гири набрал 5 очков и догнал по этому показателю Харикришну, который до этого был единоличным лидером. Третью позицию делят Раппорт и Дин Лижэнь, имеющие на балл меньше. На пятой строчке разместились Яковенко и Юй Янъи, заработавшие по 3 очка каждый.

До завершения турнира в Шэньчжэне осталось два раунда, которые пройдут в пятницу и субботу соответственно.

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