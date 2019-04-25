Яковенко сыграл вничью с Юй Янъи в восьмом раунде турнира в Шэньчжэне
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко разошелся миром с китайцем Юй Янъи в восьмом раунде шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко разошелся миром с китайцем Юй Янъи в восьмом раунде шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
Партия завершилась на 74-м ходу. Яковенко играл черными фигурами.
В других поединках тура венгр Рихард Раппорт победил индийца Пенталу Харикришну, а голландский гроссмейстер Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью.
Гири набрал 5 очков и догнал по этому показателю Харикришну, который до этого был единоличным лидером. Третью позицию делят Раппорт и Дин Лижэнь, имеющие на балл меньше. На пятой строчке разместились Яковенко и Юй Янъи, заработавшие по 3 очка каждый.
До завершения турнира в Шэньчжэне осталось два раунда, которые пройдут в пятницу и субботу соответственно.