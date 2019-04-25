Яковенко сыграл вничью с Юй Янъи в восьмом раунде турнира в Шэньчжэне

Гири набрал 5 очков и догнал по этому показателю Харикришну, который до этого был единоличным лидером. Третью позицию делят Раппорт и Дин Лижэнь, имеющие на балл меньше. На пятой строчке разместились Яковенко и Юй Янъи, заработавшие по 3 очка каждый.