Костенюк примет участие в чемпионате мира по «шахматам Фишера»
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк примет участие в чемпионате мира по
МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк примет участие в чемпионате мира по
На прошлой неделе Международная шахматная федерация (FIDE) официально подтвердила проведение чемпионата мира по «шахматам Фишера» — случайным шахматам, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Отборочный этап следующего чемпионата мира начнется 28 апреля. Участие в нем подтвердили такие шахматисты, как чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана.
«Я обоими руками за это интересное предложение и обязательно буду участвовать, — сказала Костенюк. — Несколько лет назад проводились большие шахматные фестивали, и в их рамках проходили неофициальные чемпионаты мира по “шахматам Фишера”. И я дважды выигрывала. Так что мне такой формат нравится — он добавляет свежесть в шахматную жизнь».
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При этом, по словам Костенюк, возникает вопрос, как организаторы будут бороться с «читингом». «Первая часть — отборочный раунд — будет проходить онлайн. Так что тут интересно, как организаторы будут бороться с нечестными игроками, с “читингом”. В финальной же части вопросов не будет — даже если “читер” пройдет, в живом турнире лицом к лицу все будет понятно и шансов не будет. В итоге же мы в любом случае получаем новое интересное соревнование», — отметила Костенюк.