Костенюк примет участие в чемпионате мира по «шахматам Фишера»

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Международная шахматная федерация (FIDE) официально подтвердила проведение чемпионата мира по «шахматам Фишера» — случайным шахматам, правила которых придумал американский гроссмейстер, 11-й чемпион мира Бобби Фишер. Отборочный этап следующего чемпионата мира начнется 28 апреля. Участие в нем подтвердили такие шахматисты, как чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана.

«Я обоими руками за это интересное предложение и обязательно буду участвовать, — сказала Костенюк. — Несколько лет назад проводились большие шахматные фестивали, и в их рамках проходили неофициальные чемпионаты мира по “шахматам Фишера”. И я дважды выигрывала. Так что мне такой формат нравится — он добавляет свежесть в шахматную жизнь».

В Фишер-рэндоме черные и белые фигуры кроме пешек расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что в общей сложности обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций, отсюда и другое название игры — шахматы-960. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к игре. Это значительно повышает зрелищность партий и практически сводит на нет возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта.