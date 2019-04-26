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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Яковенко сыграл вничью с Лижэнем в 9-м туре шахматного турнира в Шэньчжэне

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии девятого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).

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Источник: РИА "Новости"

В других партиях дня индиец Пентала Харикришна победил китайца Юй Янъи, венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири.

После девяти туров лидирует Харикришна — 6 баллов. Яковенко идет пятым с 3,5 очка.

Заключительный десятый тур состоится в субботу.

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