Яковенко сыграл вничью с Лижэнем в 9-м туре шахматного турнира в Шэньчжэне
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии девятого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россиянин Дмитрий Яковенко сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии девятого раунда шахматного турнира в Шэньчжэне (Китай).
В других партиях дня индиец Пентала Харикришна победил китайца Юй Янъи, венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири.
После девяти туров лидирует Харикришна — 6 баллов. Яковенко идет пятым с 3,5 очка.
Заключительный десятый тур состоится в субботу.