FIDE сообщила, что число партий в матче за шахматную корону увеличено до 14

Как отмечается в сообщении, поправки в регламент внесены после обширных консультаций с представителями шахматного сообщества.

Увеличение числа партий «отражает общее мнение», что матч должен быть немного длиннее, добавляется в сообщении. Количество дней отдыха сокращено с шести до пяти.

Кроме того, FIDE установила ограничение на ничью по взаимному согласию: мирное соглашение может быть подписано не ранее 40-го хода черных. Контроль времени изменен на «классический»: по 120 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут на следующие 20 ходов, потом 15 минут на оставшуюся часть матча с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода.

Рекомендация по минимальной сумме призового фонда — 2 миллиона евро после вычета всех налогов. Победитель получит 60%, если в матче будет сыграно не более 14 партий, в случае победы одного из шахматистов на тай-брейке он заработает 55%.