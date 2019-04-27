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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIDE сообщила, что число партий в матче за шахматную корону увеличено до 14

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) одобрила изменения формата матча за звание чемпиона мира, максимальное число партий в котором увеличится с 12 до 14, сообщается на официальном сайте FIDE.

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Как отмечается в сообщении, поправки в регламент внесены после обширных консультаций с представителями шахматного сообщества.

Увеличение числа партий «отражает общее мнение», что матч должен быть немного длиннее, добавляется в сообщении. Количество дней отдыха сокращено с шести до пяти.

Кроме того, FIDE установила ограничение на ничью по взаимному согласию: мирное соглашение может быть подписано не ранее 40-го хода черных. Контроль времени изменен на «классический»: по 120 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут на следующие 20 ходов, потом 15 минут на оставшуюся часть матча с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 61-го хода.

Рекомендация по минимальной сумме призового фонда — 2 миллиона евро после вычета всех налогов. Победитель получит 60%, если в матче будет сыграно не более 14 партий, в случае победы одного из шахматистов на тай-брейке он заработает 55%.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира, который будет состоять из 12 партий, составит 500 тысяч евро.

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