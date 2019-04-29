Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Аякс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз3
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Зарубежный
29.04
Фиорентина0
Сассуоло1
Хоккей. НХЛ
1.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
10«Барселона» отпраздновала чемпионство
29 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Германии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира GRENKE Chess Classic, который проходил в немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В понедельник в партии заключительного, девятого тура Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Российский гроссмейстер Петр Свидлер черными фигурами разошелся миром с Вишванатаном Анандом из Индии.

Результаты других партий тура:

  • Фабиано Каруана (США) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5;.
  • Винсент Каймер (Германия) — Франсиско Вальехо (Испания) — 0:1;.
  • Аркадий Найдич (Азербайджан) — Георг Майер (Германия) — 1:0.
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Государство на страже шахмат

По итогам девяти туров Карлсен набрал 7,5 очка. Каруана стал вторым, набрав 6 баллов. Замкнул тройку Найдич. в активе которого 5 баллов. Остальные шахматисты завершили турнир в следующем порядке: Вашье-Лаграв (5 очков), Ананд, Аронян и Свидлер (по 4,5), Вальехо (4), Майер и Каймер (по 2).

 Канадский хоккеист получил первую зарплату в России и сразу уехал
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Месси против Салаха и битва сенсаций
Россия отказалась от призовых, чтобы погасить долг Глазыриной
Неймар может быть исключен из сборной Бразилии
Дуэль русских в НХЛ: Радулов забил, Русский Танк катит в финал
Паредесом недовольны в «ПСЖ». Хорошо, что «Зенит» его продал
«Разговоры с арбитром»: Кокорин с Мамаевым испытывают правосудие
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь