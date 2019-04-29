Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Германии
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира GRENKE Chess Classic, который проходил в немецких городах Карлсруэ и
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем турнира GRENKE Chess Classic, который проходил в немецких городах Карлсруэ и
В понедельник в партии заключительного, девятого тура Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима
Результаты других партий тура:
По итогам девяти туров Карлсен набрал 7,5 очка. Каруана стал вторым, набрав 6 баллов. Замкнул тройку Найдич. в активе которого 5 баллов. Остальные шахматисты завершили турнир в следующем порядке: