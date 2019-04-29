Магнус Карлсен стал победителем шахматного турнира в Германии

В понедельник в партии заключительного, девятого тура Карлсен белыми фигурами обыграл француза Максима Вашье-Лаграва. Российский гроссмейстер Петр Свидлер черными фигурами разошелся миром с Вишванатаном Анандом из Индии.

По итогам девяти туров Карлсен набрал 7,5 очка. Каруана стал вторым, набрав 6 баллов. Замкнул тройку Найдич. в активе которого 5 баллов. Остальные шахматисты завершили турнир в следующем порядке: Вашье-Лаграв (5 очков), Ананд, Аронян и Свидлер (по 4,5), Вальехо (4), Майер и Каймер (по 2).